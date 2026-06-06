El Madrid, con todo a favor para rematar los cuartos en el Movistar Arena

El Madrid tiene la oportunidad de sentenciar hoy la serie de cuartos de final en el Movistar Arena (18.00) después de salvar el ‘match ball’ que tenía en la pista tinerfeña con una contundente victoria que les deja la resolución de los cuartos en su mano y ante su afición en el Movistar Arena.

“El sábado nos lo jugaremos otra vez empezando 0-0, pero está claro que esta victoria nos venía muy bien porque el último mes lo hemos pasado muy nerviosos con la disputa de la Final Four y las lesiones tan graves que hemos tenido en algunos jugadores”, dijo en rueda de prensa el entrenador italiano del equipo madridista. “Valoro mucho la victoria porque nos permite descargar tensión y afrontar el próximo partido con más confianza”, añadió el técnico italiano.

Los blancos afrontaban el momento más crítico de la temporada en la pista de La Laguna Tenerife después que el conjunto de Txus Vidorreta diera la sorpresa en el primer encuentro de cuartos de final. Pero los de Sergio Scariolo que llegaban con la soga al cuello al segundo encuentro de la eliminatoria, dieron un claro golpe sobre la mesa para imponerse con un contundente 83-118 además de batir su record de anotación en los play-offs.

Scariolo reconoció que el equipo se quitó la tensión de encima en Tenerife y ahora tienen que rematar la serie en casa / Ramón de la Rocha / EFE

Respuesta del Madrid

A diferencia del primer encuentro, lograban imponer su juego de manera apabullante, devastadora, ante un Tenerife incapaz de contener el juego madridista y para muestra, el 154 de valoración de todo el equipo.

El actual campeón de Liga mostró todo su arsenal, liderado por el MVP de la temporada, Mario Hezonja (20 puntos y siete rebotes), además de un efectivo Maledon (16 puntos y cinco asistencias) con la efectiva aportación del veterano Sergi Llull y el recién llegado Yurtseven, que ni dieron opción a un Tenerife, que como decía su entrenador tras la reprimenda blanca, “estamos en manos de una proeza”, comentó Vidorreta, que sabe que ganar este sábado en el Movistar Arena (18.00) será incluso mucho más complicado que en la primera victoria de la serie.

Sergio Llull volvió a ser un jugador determinante, tirando del equipo y lo volverá a hacer en el tercer encuentro / Ramón de la Rocha / EFE

La situación tan critica que pasó el Madrid en el segundo partido lo sigue siendo en el tercero porque no pueden permitirse otro despiste, y menos ante su propia afición, que seguro que apretará mucho.Con su apoyo, la tarea de sumar el segundo triunfo seguido y el billete para semifinales ya se presenta mucho más fácil.

Por su parte, La Laguna Tenerife, después de la ‘machada’ del primer encuentro, llegará a la cita sin presión, consciente que lo tiene todo en contra, pero que seguro tratará de explotar sus pocas opciones para, como mínimo, meter miedo al Madrid y quién sabe si en un final apretado puede repetirse el ‘milagro’ del primer encuentro.