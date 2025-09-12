El Madrid, eufórico: “Tenemos un equipazo”

En el Real Madrid se respira mucho optimismo, rozando la euforia, mientras sigue su preparación de cara a la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Endesa, con un equipo totalmente renovado en la pista y en el banquillo, y la sensación en la ‘casa blanca’ es que llegarán los títulos, empezado por la competición ACB que se jugará en Málaga y donde esperan levantar el título el 28 de septiembre.

“Tenemos un equipazo y un cuerpo técnico de primer nivel”, decía Facundo Campazzo a los medios del Madrid durante su preparación de pretemporada. “Estamos conociendo una nueva manera de jugar como nos pide Scariolo”, dijo.

“Trabajamos para que los nuevos jugadores se adapten lo más rápido posible y creo que nos van a dar un salto de calidad muy grande y todos tenemos muchas ganas y mucha iusión para que la competición empiece ya”, comentó el argentino, que volverá a ser un jugador clave, ahora bajo la tutela del entrenador italiano.

Muchos cambios

Y es que el conjunto blanco ha realizado una profunda remodelación de la plantilla coincidiendo con la nueva etapa del entrenador italiano y no han reparado en gastos para fortalecer todas las posiciones.

Hasta seis incorporaciones ha realizado el Madrid, con el canadiense Trey Lyles, el último en incorporarse, procedente de la NBA. “Solo quiero ayudar al equipo a ganar. Ganar títulos, ganar la Euroliga… Ganar todo e intentar mejorar al equipo para volver a la cima”, dijo en sus primeras declaraciones.

El Madrid ha renovado completamente su plantilla con seis nuevas incorporaciones / RMADRID

Además de Lyles, la lista es larga: el ala-pívot Chuma Okeke, el alero italiano Gabriele Procida, el alemán David Krämer, el polivalente exterior francés, Theo Maledon y el joven español Izan Almansa.

Más partidos de pretemporada

Los blancos, que arrancaron con dos victorias ante ALBA Berlín y Unicaja en el Trofeo Costa del Sol, aún tienen varios compromisos antes de afrontar la Supercopa. Este sábado se miden al Casademont Zaragoza en Segovia, con Scariolo por primera vez en el banquillo.

La semana siguiente, el 19 y 20 de septiembre participará en el Torneo EncestaRías, con un duelo ante el Río Breogán y con el Baskonia o Valencia Basket, el día 20. Luego llega el momento de la verdad, y con la sensación que puede ser un año 'grande' para la sección madridista.