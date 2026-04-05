El Madrid despierta tras el descanso para superar al MoraBanc Andorra

Al Madrid le costó arrancar en el Movistar Arena ante el MoraBanc Andorra (12-30), aunque logró darle la vuelta en la segunda mitad (97-90), para sumar una nueva victoria en la Liga Endesa, con un destacado Alex Len (17) y Andrés Feliz (15), a la espera de la decisiva doble jornada europea de esta semana y que decidirá la suerte de los blancos de cara a los play.-offs.

MAD-AND Liga Endesa MAD 97 90 AND Alineaciones Real Madrid, 97 (18+29+28+22): Campazzo (7), Kramer (13), Hezonja (3), Okeke (5), Tavares (12)- cinco inicial-, Procida (8), Deck (11), Llull (6), Feliz (15), Len (17), Almansa (0). MoraBanc Andorra, 90 (30+17+13+30): Evans (10), Rice (9), Ortega (2), Pons (20), Pustovyi (14)- cinco inicial-, Castañeda (15), Best (XX), Kostadinov (2), McKoy (7), Kuric (11), Guerrero (0).

El MoraBanc Andorra sorprendió de inicio a un Madrid todavía dolido por la derrota de Euroliga en Vitoria, que no se encontraba cómodo y que lo aprovechaban los visitantes para abrir una importante renta de 11 puntos (9-20) y que obligaba a Sergio Scariolo a parar el duelo con los blancos muy perdidos en ataque y sin garra en defensa.

Sergio Llull entraba para agitar el juego blanco junto a Andrés Feliz, aunque la ventaja visitante seguía creciendo tras un triple de Kuric y mate de Pons (9-25) con un parcial sonrojante de 0-14.

La diferencia visitante creció a los 18 puntos tras triple de Castañeda (12-30) y el Madrid, de la mano de Deck trataba de despertar, en uno de los peores cuartos de los blancos en la temporada. Un triple de Feliz daba vida al Madrid al final del primer cuarto (18-30).

Kramer ofreció unos buenos minutos en la primera mitad ante el MoraBanc Andorra / MADRID

Reacción blanca

El Madrid volvió al duelo con otra actitud, más velocidad en su juego, y recortaba la renta visitante con buenas acciones de Len y Feliz (27-36). Dos triples consecutivos de Sergio Llull dejaba la diferencia en solo tres (33-36) tras un parcial del cuarto de 15-6.

Al MoraBanc le costaba anotar aunque el Madrid no lograba ponerse por delante, con un acertado Castañeda que aguantaba a los suyos (34-39). Un triple de Kramer lograba igualar el duelo y Hezonja también despertaba finalmente para llegar con tablas al descanso y neutralizar la 'caraja' blanca del primer cuarto (47-47).

En la reanudación, el Madrid ya se ponía por delante tras dos canastas de Tavares y un triple de Okeke (54-49). Los de Scariolo mejoraron en la circulación del balón y más cómodos con su ataque, aunque con triple de Kuric, los de Zan Tabak se resistían a ceder el control (56-56).

Alex Len machaca el aro del MoraBanc Andorra, en el encuentro disputado en el Movistar Arena / MADRID

Máxima renta local

Aunque el Madrid, liderados por Campazzo, apretaban las tuercas en defensa a los andorranos para tratar de coger diferencias (60-56). Tavares hacía mucho daño dentro, que facilitaba el trabajo del conjunto de Scariolo y Feliz, con un dos más uno, daba al Madrid la máxima renta con parcial de 11-0 (65-56).

El Madrid ponía definitivamente la directa, con un MoraBanc que sufría en ataque y los blancos lo aprovechaban para irse de 15 al final del cuarto y que olía a una renta suficiente para dejar el duelo resuelto con 10 minutos todavía por delante (75-60).

MoraBanc Andorra intentó volver al encuentro (75-65) aunque ni las fuerzas ni las ideas le acompañaron a pesar de dominar el cuarto final, con un Madrid ya relajado al haber cumplido con la victoria (97-90) y pensar en la doble jornada europea de esta semana.