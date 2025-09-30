El Madrid debuta en Bolonia con la herida abierta

Regresa la Euroliga y el baloncesto sonríe. El Real Madrid visitará en la primera jornada de la competición europea a la Virtus Bolonia, el que fuera el último equipo de Scariolo antes de coger el timón blanco. Tras la derrota en la final de la Supercopa ante Valencia Basket, el objetivo será el de dar un paso adelante y, poco a poco, ir encajando todas las piezas de un puzzle todavía por construir.

Y es que el Madrid tiene por delante una temporada muy ambiciosa. En el mercado de este verano, la dirección deportiva ha apostado por un proyecto ganador, por el que no se concibe que los blancos no estén en la Final Four del próximo año. Los fichajes de Trey Lyles, Chuma Okeke, Gabriele Procida, Theo Maledon, David Kramer e Izan Almansa corroboran esta afirmación.

Aun así, no será fácil. La disputa del Eurobasket y la incorporación tardía de Scariolo a los entrenamientos han dificultado la pretemporada blanca. En la Supercopa se vio a un equipo con una gran calidad individual, pero muy verde en el aspecto táctico y de química entre algunos jugadores. Si a eso se le suma el cansancio del fin de semana, el duelo de este martes no será fácil.

Será el tercer partido del Madrid en cinco días, tras jugar el pasado viernes y domingo en partidos de máxima exigencia. Los dos se decidieron en los últimos segundos y la implicación de los jugadores de Scariolo fue máxima. Eso sí, la profundidad de banquillo este año es para envidiar, con un róster lleno de grandes nombres que podrían formar parte del quinteto inicial.

Scariolo regresa al que fuera su pabellón hace pocos años. El técnico italiano dirigió a la Virtus Bolonia durante dos años, levantando una Supercopa y la primera EuroCup de la historia del club. Su salida no fue la más bonita que se recuerda, ya que fue despedido por unos comentarios que realizó sobre el estado de los jugadores antes del inicio de la temporada.

Chuma Okeke, uno de los nuevos fichajes blancos, en un entrenamiento previo / RMA

Pocos jugadores quedan de aquella Virtus que dirigió Scariolo. Sin ir más lejos, dos de sus jugadores se han marchado al Barça, como son Toko Shengelia y Will Clyburn. Quien sí estará en el conjunto italiano es su nuevo gran fichaje, Carsen Edwards, que llega procedente del Bayern Múnich para liderar un nuevo proyecto en Bolonia tras el desastroso rendimiento el curso pasado.

La estrella de la Virtus Bolonia

Edwards no es, ni mucho menos, un jugador cualquiera. De hecho, el estadounidense fue el máximo anotador de la Euroliga pasada, con un promedio de 20,4 puntos por partido. Además, estuvo incluido en el Mejor Equipo de la Euroliga, por lo que llega a Italia con el rol de estrella. Una etiqueta que se ha ganado a base de actuaciones espectaculares en Alemania.

El Madrid intentará empezar con buen pie la Euroliga. Primero, deberán cumplir ante la Virtus Bolonia, que no se presenta a priori como un rival directo, para luego regresar a la capital española y jugar el próximo jueves en casa ante Olympiacos. Los de Scariolo también debutarán en Liga Endesa este fin de semana, por lo que el baloncesto, una vez empieza, no da ni un respiro.