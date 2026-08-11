¿Por qué el Madrid no confirma sus operaciones pendientes?

El Real Madrid inicia un nuevo proyecto tanto en los despachos, con el regreso de Juan Carlos Sánchez, y también en la pista donde se ha renovado completamente la plantilla y con nuevo entrenador en el banquillo, con Pedro Martínez dirigiendo ahora la nave blanca y que espera contar con un grupo competitivo, para luchar por todas las competiciones.

El Madrid ya ha llevado a cabo tres incorporaciones oficiales, empezando por el ala-pívot Jaime Padrilla, a la que han seguido otros dos jugadores como el finlandés Jantunen, y el francés Luwawu Cabarrot.

De momento esas son los tres fichajes que ya han posado con la camiseta blanca además del veterano SergioLlull, que Pedro Martínez ha tenido que aceptar a regañadientes, aunque el Madrid tiene en cartera otros tres que todavía no ha oficializado como el caso del tirador ucraniano Max Shulga, el pívot francés que estuvo en la órbita del Barça, Olivier Sarr, y un ‘center’ que parece tener atado el conjunto madridista, el jugador de 2,13 con pasado en la NBA; Damian Jones.

Damian Jones tiene un acuerdo con el Madrid pero sigue sin anunciarse / WARRIORS

Fichajes que no se confirman

Unos fichajes que parecen ya estar en camino, aunque el conjunto blanco sigue buscando más piezas que acaben por conformar el nuevo Madrid, y alguna parece que está costando un poco más de lo previsto.

Uno de los puestos todavía abiertos es en la posición de escolta y con buenos números ofensivos. Se esfumó la opción de Armori Brooks, que ha acabado en el Valencia, y también se escapó Loonie Walker, que decidió volver a la NBA. Uno de los nombres que suena es el dominicano Lester Quiñones, aunque la operación no progresa.

Lester Quiñones, con pasado en la NBA, interesa mucho al Madrid / NBA

Veremos qué jugador acaba llegando a la sección, que parece tener bastante encaminada la plantilla, aunque con un par de temas abiertos, como el joven Ndiaye, que decidió dar el salto a la NBA en 2025 y que estuvo a punto de firmar por el Valencia Basket, antes que los blancos igualaran el tanteo y por tanto, tienen que decidir su futuro.

Otro de los casos abiertos es el de Izan Almansa, que tenía un acuerdo para irse a la Unievrsidad de Gonzaga, aunque no está claro que lo pueda realizar, y por tanto, al no contar para el Madrid, habrá que buscarle una salida.