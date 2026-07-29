El Madrid cambia de objetivo y se fija en Lester Quiñones

El Madrid ha puesto el punto de mira en el escolta dominicano Lester Quiñones, que podría ser el exterior que está buscando el Madrid, después de ver como su opción de fichar a Lonnie Walker ha perdido fuerza ante los problemas para sacarlo del Maccabi Tel Aviv con el que tiene contrato en vigor.

Según adelantaba Chema de Lucas, Quiñones, de 25 años y 1,93 se ha convertido en la alternativa a Walker, al considerarse un jugador que se ajusta a lo que busca Pedro Martínez, gran capacidad anotadora.

Quiñones tiene un amplio pasado en la NBA con equipos como Golden State Warriors, New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers aunque ha brillado con luz propia en equipos de la Liga de Desarrollo.

Buenas anotaciones

En el filial del equipo de San Francisco, Quiñones logró destacar en las dos temporadas en las que estuvo: en la 22/23, terminó con 20,2 puntos (con un 37,7% de acierto en triples), 6,2 rebotes y casi cuatro asistencias en poco más de 30' por encuentro. Un jugador es que nunca ha bajado de los 20 puntos por partido en estas últimas temporadas en la G-League.

Quiñones, a pesar de ser un jugador 'bajito' es muy atlético y poderoso anotador / NBA

En la NBA también ha vivido buenos momentos, como en la temporada 2024-25 en la que logró promediar 8,6 puntos y 2,6 asistencias, con los New Orleans Pelicans. Sin un contrato estable en la NBA, ha pasado por China, concretamente en los Qingdao Double Star, en los que promedió 22,5 puntos y 4,5 rebites en dos encuentros.

Una operación que no está cerrada aunque bastante avanzada y que podría formalizarse en los próximos días, al igual que otros jugadores que parecen estar ya en el zurrón blanco como Max Shulga, Damian Jones y Olivier Sarr.

En el caso de Quiñones, su nacionalidad dominicana también supone un aspecto más que interesante para el Madrid ya que no ocuparía plaza de extracomunitario, que ya están asignadas a tres jugadores: Gaby Dek que debería dejar de serlo en poco tiempo, además de Chuma Okeke y el que debe llegar en breve, Damian Jones.