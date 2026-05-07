El Madrid busca la Final Four de Euroliga tras el aviso del Hapoel

Hapoel Tel Aviv y Real Madrid disputarán este jueves el cuarto partido de los playoffs de Euroliga (20:00 hora española). Los de Scariolo no pudieron sellar el pase a la Final Four el pasado martes, donde cayeron en Bulgaria contra el conjunto israelí. En un día errático de las grandes estrellas, como Facundo Campazzo o Mario Hezonja, su rival recortó distancias en la serie.

El Hapoel buscará forzar un quinto partido y contará con el apoyo del público para ello. Aunque sea en Bulgaria y en un pabellón que no llega a los 4.000 espectadores, los israelíes se sienten fuertes en casa, mientras que el Real Madrid no es tan contundente. Ya se vio a lo largo de la fase regular de la Euroliga: los blancos no son un equipo de Final Four fuera de casa.

Hapoel Tel Aviv Real Madrid / X

El equipo de Dimitris Itoudis propuso un tercer partido físico y defensivo. Una estrategia que le salió de perlas, ya que dejaron a los visitantes en menos de 70 puntos. El único que mantuvo su puntuación habitual fue Trey Lyles, máximo anotador de los blancos con 14 puntos. En cambio, los mejores del Hapoel fueron Elijah Bryant y Chris Jones (19 puntos ambos).

De nuevo, como en el tercer partido, el Madrid no podrá contar con Edy Tavares. Los israelíes ya aprovecharon su ausencia para dominar el rebote y, aunque no fue el día de Dan Oturu, su peligro es todavía mayor. Usman Garuba y Alex Len son los encargados de suplir al caboverdiano, aunque no tienen ni la altura ni las capacidades del 'gigante' blanco.

En caso de ganar Hapoel, la eliminatoria se decidiría de nuevo en el Movistar Arena la próxima semana, a falta de concretar la fecha y la hora. Si, en cambio, son los de Scariolo los que se llevan el gato al agua, obtendrían el billete a Atenas. Cabe recordar que el Madrid no estuvo en la pasada Final Four, pues cayeron en playoffs contra Olympiacos.

La burla del presidente del Hapoel Tel Aviv

"Tranquilidad, confianza y energía. Descansar y prepararnos bien para volver a jugar en ataque con mejor movimiento de balón y participación. Hoy lo hemos parado demasiado y no es nuestra seña de identidad, pero no siempre puedes ser tan brillante. Ahora los dos equipos estamos en la misma situación, ya no habrá uno que descanse y prepare el partido durante tres o cuatro días y otro que haya tenido que jugar y viajar", comentó Scariolo tras el tercer encuentro.

Por parte de los locales, el dueño del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, se burló en redes sociales de los blancos tras ganar el tercer partido. Publicó un mensaje en redes sociales junto a una fotografía en la que aparecían jugadores y miembros del Real Madrid en la recepción de un hotel de Bulgaria. "Hacer el 'check-out' antes del partido no es buena idea", escribió. Tras la derrota, los blancos han tenido que quedarse dos días más fuera de España.