El Madrid busca estrenarse como visitante en Múnich

Estamos a punto de acabar el mes de octubre y el Real Madrid sigue sin saber lo que es ganar fuera de casa en la presente temporada. Los de Scariolo han protagonizado cuatro salidas entre partidos de Euroliga y de ACB -contra la Virtus, el Baskonia, el Estrella Roja y el Maccabi- , y todos se han saldado con derrota. Este martes (20 h) tienen una nueva oportunidad ante un Bayern que apunta a ser uno de los equipos de la parte baja este curso.

Las dos caras del Real Madrid

Hasta la fecha, los partidos del conjunto blanco siguen un patrón muy claro: en casa, se gana y fuera, se pierde. Este dato refleja la solidez que tiene el equipo de Scariolo cuando juega ante su público, ya que cuenta sus enfrentamientos por triunfos, aunque deja en evidencia la fragilidad que también sufre el equipo en los choques lejos del Movistar Arena.

El equipo blanco es décimo con un balance de 3-3 en Euroliga y viene de imponerse en Liga Endesa este pasado domingo ante el BAXI Manresa (87-75), en una victoria que significó un nuevo récord en la historia: 34 victorias ligueras consecutivas como local. El vigente campeón de ACB habrá tenido apenas 48 horas de descanso entre un partido y otro.

Confirmada la salida de Bruno Fernando

Tras la victoria de ayer ante el Manresa, el Real Madrid hizo oficial la desvinculación de Bruno Fernando, que después de un paso decepcionante por el club, pone rumbo al Partizán de Zeljko Obradovic.

A pesar de la salida del angoleño, Scariolo confirmó en rueda de prensa que no se espera ninguna llegada, al menos de forma inmediata: "Esas son decisiones que tendrá que tomar el club en las que yo daré mi opinión, pero la reflexión es esa. Ahora mismo estamos así, y en los próximos partidos seguiremos así", declaró el técnico en rueda de prensa.

Lo que parece una realidad es que el Madrid está en el mercado, pero no se precipitará en traer a un perfil que no convenza, ya que a corto plazo, para dar descanso a Tavares, puede apostar por Usman Garuba o el joven Izan Almansa.

El Bayern, un equipo en horas bajas

El conjunto alemán no atraviesa su mejor momento. Tras una temporada exitosa, en la que además de acabar la en posiciones de Play-In (novenos), consiguieron proclamarse campeones de la liga alemana, los bávaros afrontan un curso en el que será difícil mantener el nivel del pasado. En verano perdieron a nombres muy importantes como Carsen Edwards (miembro del mejor quinteto de la Euroliga 24/25), Nick Weiler-Babb (recién llegado al Anadolu Efes), Devin Booker (pilar en el juego interior del nuevo Olimpia Milano) o Shabazz Napier, recientemente retirado.

Sin embargo, la semana pasada, el Bayern protagonizó uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada: la incorporación de Spencer Dinwiddie, un jugador de más de 600 partidos en la NBA.

A pesar de contar con una plantilla aparentemente debilitada, los de Gordon Herbert han conseguido sumar dos triunfos en las primeras seis jornadas de Euroliga, ante el Estrella Roja y el Olimpia Milano. También es cierto que han disputado cuatro de los seis partidos en su feudo.