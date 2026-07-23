El Madrid ata a su pívot 'NBA': Olivier Sarr

El Real Madrid también se está moviendo en el mercado. La baja para prácticamente toda la temporada de Usman Garuba, además de la marcha de Alex Len, obliga al conjunto blanco a reforzar la posición de '5'. A Edy Tavares se le sumará Damian Jones y la tercera pieza del puzzle volverá a ser 'made in NBA'. En este caso hablamos de Olivier Sarr.

Un jugador muy interesante para el conjunto blanco, que desde hace un tiempo apuesta por incorporar a jugadores procedentes de la liga norteamericana, como ya hizo con Chuma Okeke y Trey Lyles. Ambos funcionaron la temporada pasada y en esta ocasión se quiere seguir el mismo camino. Actualmente sin equipo, la opción de Olivier Sarr (27 años) es muy jugosa.

Olivier Sarr, el último '5' del Real Madrid / X

No se trata de un pívot clásico, que domina la zona y tan solo tiene capacidad de hacer daño cerca del aro. Es un jugador ágil, con buena mano desde el exterior, de los que gustan a Pedro Martínez. Como en el caso de Len, no contaría como extracomunitario ya que tiene nacionalidad francesa. Su hermano precisamente pasó por la cantera del Real Madrid en el año 2019.

Sus minutos en pista en Estados Unidos han sido principalmente en la G-League. Aunque estuvo en los Oklahoma City Thunder, desde el año 2021 hasta 2024, la mayor parte de estas temporadas no las ha jugado con el primer equipo. En 2021 encadenó varios partidos de importancia con la franquicia y dejó unos números notables: 6,7 puntos y cuatro rebotes en 18 minutos de media.

En este último curso, tan solo ha jugado tres partidos con los Cleveland Cavaliers en la NBA. Todo lo demás ha sido en la G-League, donde ha promediado unos interesantes números (12 puntos y 6,8 rebotes), además de contar con un llamativo porcentaje de tres para tratarse de un pívot (43%). Unos años antes, promediaba un doble-doble por encuentro en la misma liga.

También aparece la opción Ndiaye

Otro jugador que podría regresar al Real Madrid es Eli John Ndiaye. Según 'MARCA', los blancos igualarán la oferta de Valencia Basket por el jugador, ya que lo incluyeron el verano pasado en el derecho de tanteo. Ante la marcha de Mario Hezonja, además de la de Trey Lyles, en el club consideran importante el regreso del canterano, que ha jugado la última temporada en los Atlanta Hawks.

El ala-pívot senegalés obtuvo la nacionalidad española en el año 2020 y cuenta además como cupo de formación. Ndiaye se uniría al fichaje de Mikael Jantunen, un jugador de buena proyección pero que no ha cuajado en el Fenerbahçe de Saras Jasikevicius.

En caso de llevar a cabo la operación, el Madrid se convertiría definitivamente en la pesadilla de Valencia Basket. Después de hacerse con Pedro Martínez y Jaime Pradilla, harían lo propio con uno de sus canteranos, que todo hacía indicar que iba a iniciar una aventura en el Roig Arena. En la G-League ha promediado 8,1 puntos y 6,9 rebotes por partido.