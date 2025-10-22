Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

Baloncesto

Maccabi Tel Aviv - Real Madrid, en directo: sexta jornada de la Euroliga, en vivo

El Real Madrid se enfrenta al equipo israelí en Belgrado

Imagen del Madrid-Maccabi de la pasada temporada.

Imagen del Madrid-Maccabi de la pasada temporada. / EFE

David Raurell

Maccabi Tel Aviv Real Madrid se enfrentan en el Aleksandar Nikolić Hall de Belgrado en la sexta jornada de la Euroliga.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas