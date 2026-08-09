El Maccabi Tel Aviv añade otro refuerzo con sabor NBA

El Maccabi Tel Aviv, que fichaba a un gran interior hace apenas unos días con Daniel Theis, ha reforzado ahora su línea exterior con la firma de Keaton Wallace por dos años. Wallace (1,91 metros, 27 años) llega a Israel tras haber jugado la mayor parte de las dos últimas temporadas en la NBA con los Atlanta Hawks.

El escolta promedió 3,5 puntos con un 37,3% de acierto en triples y 1,8 asistencias en 10 minutos por partido en 53 encuentros de la temporada regular. También disputó tres partidos de playoffs contra los New York Knicks, a la postre campeones. "¡Estoy listo para ponerme a trabajar con mi nuevo equipo, ganar partidos y divertirme!", declaró Wallace a la página web oficial del club.

Wallace debutó en la NBA al unirse a los Hawks para la temporada 2024-25. Participó en 31 partidos y terminó por todo lo alto, logrando un triple-doble (15 puntos, 15 asistencias y 11 rebotes) con 5 robos en el último partido de la temporada contra los Orlando Magic.

"Garra e intensidad"

El entrenador del Maccabi, está encantado con su llegada. "Keaton es un jugador que aporta garra e intensidad en ambos lados de la cancha", dijo Oded Kattash. "Confiamos en que se integrará rápidamente al equipo y a la afición, y nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos esta temporada".

Wallace es ampliamente reconocido como un jugador defensivo sólido, con manos rápidas y buena anticipación, capaz de marcar a ambos bases. En ataque, es efectivo en el pick-and-roll y su tiro exterior está mejorando, cualidades que deberían ayudarle a consolidarse en el equipo del entrenador Kattash.

Originario de Texas, Wallace jugó baloncesto universitario en la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), donde fue seleccionado tres veces para el Segundo Equipo All-Conference USA. Dejó UTSA como el segundo máximo anotador en la historia de la universidad. Wallace comenzó su carrera profesional en la G League y jugó dos temporadas con los Ontario Clippers y otra con los College Park Skyhawks antes de fichar por los Hawks.