El Maccabi quiere amargar de nuevo al Real Madrid a puerta cerrada

El Real Madrid, en la sexta posición de la clasificación de la Euroliga y en puestos de 'playoff' tras la victoria esta semana ante el Asvel Villeurbanne, recibe este jueves (20:45h CET) al Maccabi Tel Aviv israelí en la vigésima primera jornada de la competición, en un encuentro que se celebrará a puerta cerrada en el Movistar Arena.

Este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció la disputa del duelo a puerta cerrada "por motivos de seguridad", siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. Dicha circunstancia también se dio el martes en Barcelona, donde el conjunto entrenado por Xavi Pascual tuvo que jugar sin aficionados en el Palau Blaugrana por el mismo motivo.

Joel Parra, en el duelo ante Maccabi / GORKA URRESOLA

Scariolo señaló en la rueda de prensa posterior al choque de este martes en Lyon que en el club no están "contentos" al no disponer de su "legítima ventaja" de jugar ante su público, pero se vio avocado a aceptar dicha decisión.

El Madrid regresó a la capital española tras la reñida victoria por 69-80 ante el Asvel Villeurbanne francés, penúltimo de la tabla, y con la derrota ante el Barça en el clásico de la Liga Endesa ya olvidada.

Sergio Scariolo, durante el Clásico de Liga Endesa ante el Barça / EFE

El técnico italiano realizó cambios en la convocatoria y dio entrada a Chuma Okeke, titular, y Gabriele Procida, sin minutos, en detrimento de Gabriel Deck y Sergio Llull, que se quedaron en Madrid. Sin jugadores en la lista de lesionados, Scariolo podría hacer más modificaciones ante Maccabi, en otra exigente semana en el calendario, que se saldará con el partido de ACB el domingo ante el Morabanc Andorra en el Principado.

Con un balance favorable de 12-8, los blancos escalaron hasta la sexta posición de la tabla, la última que marca las plazas aseguradas de 'playoff', empatados con el Panathinaikos griego, séptimo, y a sólo dos victorias del líder, el Hapoel Tel Aviv.

El Madrid buscará venganza después de caer en la primera vuelta ante el conjunto israelí por 92-91, en un partido marcado por un triple del base 'maccabeo' Tamir Blatt a falta de cinco segundos para el final, en el pabellón Aleksandar Nikolić Hall de Belgrado (Serbia).

Con las bajas aseguradas de Zach Hankins y Jeff Dowtin, el conjunto entrenado por Oded Kattash, que actualmente es decimocuarto con 8 victorias y 12 derrotas, sí podrá contar con el danés Iffe Lundberg, de vuelta ya contra el Barça, pero mantendrá la gran duda del escolta estadounidense Lonnie Walker IV que, pese a viajar con el equipo, aún se está recuperando de unas molestias en su hombro izquierdo.