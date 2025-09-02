Maccabi añade poder interior con el ‘rookie’ nigeriano Clifford Omoruyi

El Maccabi Tel Aviv ha fichado al novato Clifford Omoruyi por dos años, añadiendo a su plantilla un pívot potente con instintos defensivos de élite.

Omoruyi (2,11 metros, 23 años) se une al equipo israelí tras cinco años de carrera universitaria, divididos entre Rutgers y Alabama. Conocido por su destreza en el bloqueo y su explosivo atleticismo, Omoruyi fue nombrado All-Big Ten en múltiples ocasiones y terminó su etapa en la NCAA como uno de los pívots más eficientes del país.

La temporada pasada promedió 7,9 puntos con un 73,4% de acierto en tiros de campo, 6,5 rebotes y 1,2 tapones para Alabama en 34 apariciones. Previamente, fue seleccionado para el Equipo Defensivo de la Conferencia Big Ten tras las temporadas 2022-23 y 2023-24 con Rutgers.

Omoruyi fue uno de los jugadores destacados de Rutgers la pasada temporada / RUTGERS

Energía bajo el aro

Omoruyi es pura energía, con gran capacidad atlética. En ataque, es una gran amenaza con los ‘alley-hoops’ y ataca el tablero para conseguir rebotes fáciles. En defensa, Omoruyi muestra instintos de crack y usa su gran envergadura para desestabilizar a los rivales en el juego interior.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Cliff a nuestra familia”, dijo Oded Kattash sobre el fichaje. “Es un jugador de gran tamaño y buen instinto, con presencia en ambos lados de la cancha. Nos aportará atletismo, rebotes y energía. Tiene un potencial enorme, y no tengo duda de que nos ayudará a alcanzar nuestras metas”.

Nacido en Benin City, Nigeria, Omoruyi se mudó a Estados Unidos a los 14 años y rápidamente pasó de las botas de fútbol a las zapatillas de baloncesto. Brilló en la escuela secundaria católica Roselle de Nueva Jersey, donde fue nombrado Jugador Gatorade del Año antes de fichar por Rutgers. Ahora, el pívot comienza una nueva etapa con el Maccabi.