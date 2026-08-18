Mac McClung ya está en Girona: "Daré todo cada noche, espero ofrecer un buen espectáculo"

Mac McClung ya está aquí. El nuevo jugador del FIATC Girona aterrizó en la ciudad y ya ha tenido sus primeros contactos con el club, además de conocer las instalaciones que serán su nueva casa durante esta temporada. El base estadounidense se desplazó hasta Fontajau, donde fue recibido por Jesús Escosa, General Manager del Bàsquet Girona, y Fernando San Emeterio, Director Deportivo.

Durante su visita, McClung pudo conocer de primera mano los diferentes espacios del pabellón, entre ellos la pista y el vestuario que utilizará a lo largo del curso. El jugador también tuvo la oportunidad de conocer a Moncho Fernández, entrenador del FIATC Girona, con quien mantuvo una primera toma de contacto antes de incorporarse al trabajo con el resto de la plantilla. El estadounidense afronta así sus primeras horas como jugador del conjunto gerundense. McClung, además, pasó durante la mañana el correspondiente reconocimiento médico, otro de los pasos previos antes de integrarse por completo en la dinámica del equipo. Una vez superado, el nuevo fichaje quedó preparado para comenzar a trabajar junto a sus compañeros.

Mac McClung ya está en Girona / Sergi Geronès

A sus 27 años, McClung tiene a sus espaldas 17 partidos en la NBA. Ahora bien, parte de la la gran fama que atesora McLung viene por su desempeño en el concurso de mates de la NBA. El hecho de haber jugado en diferentes equipos de la G League le permitió participar en dichos torneos, y el resultado fue inmejorable: campeón en 2023, 2024 y 2025, dejando algunos mates de bella factura pese a su corta estatura (1.88 metros).

Más allá de esa faceta de 'matador', McClung ha sido uno de los jugadores más destacados de las últimas temporadas en la liga de desarrollo. Campeón en 2023, este pasado curso fue elegido por segunda vez en su trayectoria 'MVP' de la temporada regular. Más de 220 partidos entre South Bay Lakers, Delaware Blue Coats, Osceola Magic y Windy City Bulls, su último equipo.

Mac McClung, nuevo jugador del FIATC Girona / FIATC Girona

Las primeras palabras de McClung como jugador del FIATC Girona

El base, que afronta su primera experiencia en Europa después de haber desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos, reconoció encontrarse ilusionado pese al cansancio acumulado por el viaje. “Me encuentro genial. Estoy un poco cansado, pero me encuentro bien. Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un episodio nuevo, algo que nunca he experimentado antes. Estoy emocionado, ilusionado y deseando ver todo”, explicó.

El estadounidense también dejó claras sus intenciones para esta nueva etapa. “Voy a darlo todo y a prepararme lo mejor que pueda. Y pase lo que pase, será lo que tenga que ser. Pero quiero venir aquí, marcar la diferencia y quiero que ganemos”, aseguró McClung, que llega a Girona con ambición.

Su carácter competitivo es precisamente una de sus principales señas de identidad. “Soy un competidor. Me encanta ganar por encima de cualquier otra cosa. Y sí, estoy deseando conocer a mis compañeros y tratar de hacerles mejores. Y espero que podamos hacer una buena temporada este año”, afirmó el nuevo jugador del FIATC Girona.

McClung realizará este martes su primer entrenamiento con el equipo, dando así el pistoletazo de salida a su etapa en Girona. El base ya tiene claro qué puede esperar la afición de él: “Creo que simplemente a un jugador que va a darlo todo cada noche y espero que podamos ofrecer un buen espectáculo”. Además, también tiene ganas de conectar rápidamente con su nuevo entorno: “Estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas de integrarme en la comunidad, conocer a todo el mundo y ver todas las caras”.