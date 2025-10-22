Baloncesto
Luka Samanic deja el Baskonia por motivos personales
El jugador croata ya se marchó de Fenerbahçe por problemas personales en 2024
EFE
Vitoria
El Baskonia anunció este miércoles que el jugador croata Luka Samanic deja la disciplina azulgrana por motivos personales.
El club vitoriano y el balcánico alcanzaron un acuerdo mutuo para romper el contrato. El jugador llegó a Vitoria empezada la temporada pasada, y había firmado su renovación para este año.
El club agradeció su "compromiso y profesionalidad" durante su estancia en Vitoria" y le deseó el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional.
Samanic ya se fue por problemas personales del Fenerbahçe, en 2024, para jugar en la Cibona cerca de la familia.
