Luka Samanic deja el Baskonia por motivos personales

El jugador croata ya se marchó de Fenerbahçe por problemas personales en 2024

Luka Samanic, con Baskonia

Luka Samanic, con Baskonia / SEBASTIEN NOGIER

EFE

Vitoria

El Baskonia anunció este miércoles que el jugador croata Luka Samanic deja la disciplina azulgrana por motivos personales.

El club vitoriano y el balcánico alcanzaron un acuerdo mutuo para romper el contrato. El jugador llegó a Vitoria empezada la temporada pasada, y había firmado su renovación para este año.

El club agradeció su "compromiso y profesionalidad" durante su estancia en Vitoria" y le deseó el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional.

Samanic ya se fue por problemas personales del Fenerbahçe, en 2024, para jugar en la Cibona cerca de la familia.

