Luka Doncic se merienda a los Jazz

Luka Doncic firmó un triple-doble con 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en el triunfo de Los Angeles Lakers por 135-143 sobre los Utah Jazz, que echaron de menos a su estrella Lauri Markkanen. La colosal actuación del esloveno, con un 14 de 28 en el tiro, volvió a tapar la mala defensa del conjunto angelino, que ha encajado más de 120 puntos en cinco de los últimos siete encuentros.

Lebron James ejerció de segunda espada con 28 puntos, pero sumó un 8 de 17 en el tiro y no anotó ningún triple. Austin Reaves fue una vez más baja por una lesión en el gemelo que sufrió el pasado fin de semana.

En los Jazz brilló Keyonte George con 34 puntos, ante la ausencia también por lesión de su máximo anotador, el finlandés Markkanen. Los Lakers permanecieron hasta el último cuarto por debajo en el marcador, con una desventaja máxima de 10 puntos a la conclusión del primer periodo.

Remontaron con un parcial de 10-0 de arranque, liderado por James y sin la presencia de Doncic en pista. El esloveno regresó a pista a ocho minutos del final con cuatro puntos arriba para los Lakers y rápidamente logró consolidar la ventaja con dos triple que pusieron el 119-131.

Aunque los Jazz redujeron la distancia hasta los cuatro puntos en el último minuto, los tiros libres angelinos certificaron el triunfo. Los Lakers suman dos victorias consecutivas y son terceros en la Conferencia Oeste con 19 triunfos y 7 derrotas, a cinco partidos y medio de distancia de los Oklahoma City Thunder, líderes de conferencia.

Los Jazz viven una situación completamente opuesta. Son actualmente duodécimos, con 10 victorias y 16 derrotas, aunque igualados con los Dallas Mavericks por la última plaza del 'play-in'.

Los Pelicans remontan 25 puntos a Rockets

Los New Orleans Pelicans ganaron su sexto partido de la temporada y el tercero consecutivo tras remontar 25 puntos a los Houston Rockets e imponerse en la prórroga, pese a 32 puntos de Kevin Durant. Los Pelicans (6-22) perdían 72-47 poco después del inicio del tercer cuarto, y remontaron 16 puntos en el último cuarto para forzar el tiempo extra.

Los Heat vuelven a la senda del triunfo

Los Miami Heat volvieron a ganar un partido más de dos semanas después de derrotar por 95-106 a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que arrastraron problemas desde el triple todo el encuentro. La última victoria de los de Miami se había producido el 1 de diciembre contra Los Angeles Clippers y desde entonces encadenaban 5 derrotas consecutivas.

Los Heat son séptimos en la Conferencia Este con 15 victorias y 12 derrotas. Y los Nets acumulan 7 triunfos y 19 partidos perdidos, lo que los sitúa a cuatro partidos del 'play-in', un sueño que cada vez parece más improbable.

Goodwin decide para los Suns

Un tiro libre anotado a falta de cuatro décimas por Jordan Goodwin dio la victoria a los Phoenix Suns por 99-98 frente a los Golden State Warriors en un encuentro en el que los locales ataron a Stephen Curry en defensa.

Goodwin capturó a menos de dos segundos para el final un triple que no encontró el aro de Dillon Brooks, y recibió una falta cuando intentaba levantar el balón con empate en el marcador. Pese a que falló el primer tiro libre, anotó el segundo para sentenciar el triunfo de los Suns.