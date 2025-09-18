Luis Arbalejo: "Hemos hecho el equipo al estilo de Pedro Martínez"

El director Deportivo de la sección masculina del Valencia Basket, Luis Arbalejo, compareció este jueves 18 de septiembre en rueda de prensa en el Roig Arena para analizar el inicio de la nueva temporada junto al director General, Enric Carbonell y el director Deportivo del femenino, Esteban Albert.

Plantilla abierta

Fiel a la filosofía del club, Arbalejo declaró que siempre están abiertos a cambios: "La plantilla del masculino está siempre abierta desde el primer día hasta el final, lo hemos demostrado esta pretemporada, el último ejemplo es la incorporación temporal de Ike Iroegbu ante la acumulación de bajas por lesión. Estamos siempre abiertos a cualquier fichaje en caso de lesión o si algún jugador no funciona".

Al estilo Pedro Martínez

Arbalejo destacó que el Valencia Basket 2025-2026 está hecho a imagen y semejanza de su entrenador, Pedro Martínez: "Siempre hago el equipo de la mano del entrenador y por supuesto, también del lado de Enric Carbonell que lleva la faceta económica. Pedro Martínez nos pidió jugadores con la máxima juventud, atléticos y mentalidad y en esa línea hemos trabajado. Basándonos en Pedro Martínez, hemos tratado de hacer el mejor equipo posible".

El director Deportivo reconoció la falta de experiencia en Euroliga en gran parte de la plantilla pero no es algo que le preocupe: "Jugadores como Montero, Badio, de Larrea., Sima... no han jugado nunca la Euroliga pero sí,han jugado en Ligas potentes y competiciones internacionales con sus selecciones. También hemos fichado jugadores más experimentados como Darius Thompson".

Caso Bozic

Sobre el caso de Luka Bozic, jugador que fue fichado en el verano de 2024 y que hace unas semanas rescindía su contrato con el Valencia Basket sin haber llegado a vestir la camiseta taronja, Arbalejo explicó: "Me parece un buen jugador, MVP de la ABA dos años consecutivos, en Lleida estuvo cedido esta temporada e hizo buenos partidos jugando de 4 cuando su posición es de 3. Se decidió cederlo y luego este año, rescindir el contrato. Es un tema de confección de plantilla. Intento mirar el presupuesto global, siempre siempre hay una pequeña parte de dinero que tenemos que destinar a este tipo de cosas. Luka no ha llegado a jugar y no pasa nada, nos hubiera gustado pero se fichó en un momento en el que había otro entrenador y cuando no sabíamos si jugaríamos Eurocup o Euroliga. Ha habido un cambio de paradigma en el equipo y finalmente no tuvo sitio".

Operación de Montero

Sobre la decisión de que Jean Montero no se operara de sus problemas en la mano al terminar la temporada 2024-2025, Carbonell reconoció que ahora hubieran actuado de otra forma: "lógicamente si hubiésemos sabido cómo iba a evolucionar, se hubiera operado en verano y ahora estaría listo para la Supercopa y el inicio de la temporada. Pero estas cosas son así. Se optó por un tratamiento conservador, quiso disputar la Americup con su selección y la mala suerte es que en el partido ante el Murcia sufrió un golpe y se volvió a inflamar la zona. Finalmente tuvo que ser operado. Por ejemplo, con de Larrea se optó por un tratamiento conservador en su hombro y salió bien. Otro caso es el de Sestina que también tratamos de hacer un tratamiento conservador y finalmente se operó de dos hernias inguinales".

Sobre la recuperación tanto de Montero como de Xavi López-Arostegui (operado de una fractura en un dedo de la mano) y de Brancou Badio (con rotura muscular), Arbalejo no quiso dar plazos pero descarta casi al cien por cien que puedan estar en la Supercopa y en los primeros partidos de Euroliga y Liga: "Creemos que los tres pueden estar en torno a 3 ó 4 semanas de baja".

Ethan Happ, un caso por resolver

Otro caso controvertido es el de Ethan Happ, jugador que no llegó a integrase en los esquemas de Pedro Martínez al principio de la pasada temporada y que una larga lesión en un pie le mantuvo en el dique seco durante toda la temporada. Finalmente, este verano pasaba por el quirófano y no se sabe aún cuál será su futuro en el Valencia Basket aunque todo apunta a una salida del club: "Es un jugador con el que ya habíamos hablado antes de la llegada de Pedro. Es un buen jugador pero está lesionado, tiene una lesión grave en el pie derecho, no funcionó el tratamiento conservador, se fue a EEUU a recuperarse y ahora no está aún recuperado. En estos momentos hay tres posibilidades para cuando se recupere: Que venga con nosotros, que hagamos una cesión y luego valoraremos y por último, un acuerdo de rescisión".

Euroliga

Para Arbalejo el hecho de haber llegado a un acuerdo con la Euroliga por tres temporadas ayuda a planificar el futuro y da estabilidad y seguridad a la plantilla: "Es mi tercera temporada aquí. En las dos primeras no sabíamos si íbamos a jugar Euroliga o Eurocup. En la primera pensábamos que sería Eurocup y fue Euroliga. En la segunda, paso lo contrario. Ahora por fin, tenemos estabilidad. Los jugadores ya saben que con nosotros tienen tres temporadas de Euroliga, eso nos permite apostar por jugadores que puedan crecer con nosotros".

Plantilla versátil

Sobre la versatilidad de la plantilla, el director Deportivo resaltó: "En estos tiempos es difícil hablar de posiciones cerradas o clásicas como base, alero, pívot.. Se habla de manejadores, combos y jugadores exteriores e interiores. Tenemos unos cuantos manejadores y una batería de interiores en la que Matt Costello puede hacer el 4, al igual que Reuvers. Es un juego interior versátil".

Montero, NBA

La posibilidad de que Jean Montero, uno de los jugadores más cotizados del baloncesto continental, pueda abandonar Europa para jugar en la NBA, es algo que Arbalejo contempla: "Eso te puede pasar con cualquier jugador de la plantilla, que reciba ofertas de otros equipos. A nivel contractual, los jugadores tienen cláusulas de salida a Europa y NBA. Montero tiene contrato por 3 años pero tenemos que que estar preparados y tener previsto un refuerzo por si se va a la NBA".

Vía: Superdeporte