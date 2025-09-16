El Lucentum se proclama campeón de la Lliga Valenciana

El HLA Alicante de Rubén Perelló se proclama campeón de la Lliga Valenciana tras vencer al Maderas Sorlí Benicarló por 89 a 71. Brad Davison demostró el porqué de su fichaje y fue el más destacado de su equipo junto a Jean-Marc Mwema, Álex Jordà y Jordan Walker.

Calpe era la sede de la final de la Lliga Valenciana, una nueva prueba para un Lucentum renovado, en este caso ante el Maderas Solí Benicarló, un conjunto afincado en la tercera categoría del baloncesto español. La puesta a punto del HLA sigue su curso con el objetivo puesto en la Primera FEB y como no, con un soñado ascenso a la ACB. La escuadra dirigida por Rubén Perelló encara un curso ilusionante con la llegada de incorporaciones que suben el techo del nivel del equipo.

Arrancó el partido y el HLA demostró su condición de favorito desde el primer minuto. Le entraban los triples a los de Perelló, que en manos de Davison, Álex Jordà y Mike Torres abrían una renta de nueve puntos en el electrónico. La defensa lucentina era muy superior al Benicarló y el conjunto castellonense sufría para sumar canastas.

Sumado a que los alicantinos se empezaban a gustar sobre el parqué, la renta no hacía más que aumentar. Un último arreón del Benicarló apretaba el marcador y ambos conjuntos se marcharon al primer descanso con un marcador de 22-14.

Volvieron a la pista los dos equipos y el Benicarló tomó la voz contante. Dos triples consecutivos reducían la ventaja a dos puntos, apretando el marcador y demostrando que estaban en la final para competirle al HLA.

Por manos de Mike Torres pasaba todo el juego ofensivo del Lucentum, pero el encuentro seguía muy igualado. Eran los peores minutos de los alicantinos en el encuentro y el Benicarló se estaba aprovechando de ello para no despegarse y regalar a los presentes un partido intenso y bonito. Apretó el Lucentum en los últimos instantes del segundo cuarto para volver a la ventaja de dos dígitos. Con 45-37 en el electrónico encaraban ambos conjuntos los vestuarios.

Intercambio de triples

Segunda mitad y nada más arrancar el tercer cuarto llegó un intercambio de triples entre los dos equipos. Primaba el juego ofensivo y se iban alternando canastas en los primeros minutos. La tónica en el partido se mantenía, pues el conjunto alicantino seguía con una renta cercana a los diez puntos con el transcurso del cuarto.

Se estrenó el internacional con Bélgica, Jean-Marc Mwema, con dos triples consecutivos cuando empezaba a cerrar el telón el tercer cuarto. Con ello, el HLA volvía a ampliar distancias tras unos buenos minutos del Maderas Sorlí. 64-58 y los jugadores se marchaban al último paso por vestuarios.

Entró el último cuarto en juego con el equipo de mayor categoría mejor plantado, Mwema se gustaba y el Lucentum volvía a los 12 puntos de diferencia con siete minutos por jugar. Transcurría el cuarto y el partido parecía decantado en favor de los alicantinos.

Así fue. El físico del Lucentum fue demasiado para el Benicarló y el último cuarto no tuvo color. El encuentro terminó con un marcador de 89-71 y el HLA se proclamaba campeón de la Lliga Valenciana 2025 1ª FEB.

Vía: Información