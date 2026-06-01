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BALONCESTO

Lucas Beaufort, primer fichaje del BAXI Manresa

El base francés se vinculará al equipo del Bages para las próximas 3 temporadas. Tiene 24 años, mide 1,93m. y llega proveniente del Saint-Chamond

Beaufort, la primera incorporación del BAXI Manresa para la próxima temporada

Beaufort, la primera incorporación del BAXI Manresa para la próxima temporada / BAXI

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Tras cerrar la temporada con una victoria frente al Real Madrid, el BAXI Manresa comienza a diseñar la plantilla para la próxima temporada. El primer jugador que llegará a Manresa es Lucas Beaufort, base francés de 24 años y 1,93 de altura que firma contrato para las próximas 3 temporadas.

Lucas Beaufort (nacido el 24 de mayo de 2002 en Estrasburgo) es la primera incorporación del BAXI Manresa para la próxima temporada. Se trata de un base con gran capacidad física y defensiva. Un base alto y explosivo que es una apuesta por el presente y el futuro del equipo.

Beaufort se formó en las categorías inferiores del Strasbourg y ha desarrollado su carrera en su país natal, Francia. Firma contrato con el BAXI Manresa para las próximas 3 temporadas.

Trayectoria de Lucas Beaufort

2017-21 - Strasbourg U21 (Francia)

2019-21 - Strasbourg (Francia)

2021-22 - Aix-Maurienne (Francia, segunda división)

2022-23 - Strasbourg (Francia)

2023-25 - Limoges CSP (Francia)

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2025-26 - Saint-Chamond (Francia, segunda división)

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