L'Spar Girona progressa a bon ritme a Platja d'Aro (96-42)
L'equip de Roberto Íñiguez, que dominava de 30 al descans (49-19), demostra el seu potencial contra el Santfeliuenc en el segon amistós en 24 hores
Jordi Roura
Tercer assaig de pretemporada i tercera victòria per a un Spar Girona que progressa adequadament. Ni disputar dos partits en 24 hores ha frenat l'equip de Roberto Íñiguez, que si dimecres a Andorra es desfeia del Tolosa, aquest vespre superava sense contemplacions el Santfeliuenc (96-42) de la Lliga Challenge. Hi havia ganes de veure l'estrena del nou projecte, ja dins del vaixell del Bàsquet Girona, per primer cop a les comarques gironines i el pavelló de Platja d'Aro gairebé s'ha omplert amb més de 600 espectadors. A peu de pista no se n'han perdut detall ni el president Marc Gasol ni Cayetano Pérez, ara directiu responsable de l'equip femení i encara màxim dirigent de l'Uni. L'aposta és clara: Íñiguez vol seguir proposant un bàsquet alegre, veloç, basat en la defensa, en posar mans per tot arreu, per robar la pilota i atacar la cistella contrària amb facilitat. I avui el pla s'ha aplicat a la perfecció des del primer minut: 6-0 de sortida, amb triples de Canella i Guerrero, bona circulació de pilota, i domini aclaparador (19-5) fins que el Santfeliuenc s'ha pogut apropar en el marcador en la recta final del primer quart quan ha trobat l'encert exterior amb tres triples seguits (21-14).
L'Spar Girona ha posat més carn a la graella al segon quart amb l'entrada de Coulibaly, que el dia abans, a Andorra, ja havia sigut determinant amb 27 punts. Amb el seu domini del rebot defensiu i també en atac a sota la cistella rival l'equip gironí ha ampliat l'avantatge i, en paral·lel, d'altres jugadores com Jocyte i Holm anaven aportant el seu gran de sorra amb tres contratacs seguits. Tot plegat ha situat un 35-16 que encarrilava el partit a poc menys de cinc minuts pel descans. I tot això sense que l'equip gironí estigués especialment inspirat en el tir exterior malgrat provar el triple sense por, sempre que hi havia l'opció d'un tir alliberat. La diferència ha superat els vint punts després d'un tir lliure de Coulibaly (38-17), que ha ampliat el seu repertori amb dos triples seguits (44-19) per confirmar que a banda de poder interior, també té mà (i criteri) per moure la pilota i no arrugar-se des de fora. Íñiguez s'ho mirava satisfet: tot i ser un partit de pretemporada, contra un rival de categoria inferior, el seu equip seguia defensant amb intensitat i no entenia de relaxació. Al descans les gironines dominaven de trenta (49-19) amb una cistella de Canella.
L'avantatge es dispara
La maquinària no s'ha aturat a la segona part. El tècnic, que ha tornat a tenir la baixa d'Ainhoa López per unes molèsties, ha repartit minuts per evitar càrregues innecessàries en aquest punt de la pretemporada. El Santfeliuenc estava estabornit i l'Spar ha obert el tercer quart amb un parcial d'11-0 (60-19) que disparava encara més la diferència. Pendande, que ha jugat el primer i bona part del tercer parcial, amb Coulibaly a la banqueta, ha demostrat que també està preparada per oferir moments de qualitat, i entre ella, Quevedo i Holm han seguit imposant un ritme sense aturador malgrat que les cames cada cop pesaven més. L'Spar ha acabat el tercer quart amb Anna Badosa de base, Berta Ribas i la jove Goudji a pista (72-28).
El partit no ha tingut més història, amb el Girona ja més pendent de refrescar l'equip i el Santfeliuenc, aclaparat. També ha tingut la seva oportunitat la jove Mariona Bota (U16), que ha entrat a cinc minuts del final. Un triple de Guerrero ha disparat la diferència per sobre dels 50 (88-37), però el resultat ja era el de menys (al final, 96-42). L'Spar ha demostrat que progressa, que té marge per seguir creixent (encara li falta Arica Carter i Chloe Bibby), i que la setmana que ve a Tarragona té bons arguments per intentar guanyar el primer títol: la Lliga Catalana.
