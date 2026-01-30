Lorenzo Brown, apartado del Olimpia Milano

La etapa de Lorenzo Brown en el Olimpia Milano se enfría de manera definitiva. El base, nacionalizado español, ha quedado fuera de los planes deportivos del club y no volverá a entrar en las convocatorias, tal y como confirmó el entrenador Peppe Poeta tras el partido ante Partizan. Brown fue desconvocado para ese choque y la medida llega después de un arranque de curso marcado por los problemas físicos y por el giro en el banquillo, con la salida de Ettore Messina y la llegada de Poeta.

Decisión sin remedio

El técnico explicó que la determinación se tomó junto con la entidad y que el equipo seguirá atento al mercado. Eso sí, sin movimientos impulsivos. Poeta admitió que la situación de la plantilla obliga a sopesar con cuidado cada opción, especialmente cuando la rotación de base se ha quedado al límite. Leandro Bolmaro arrastra molestias en el tobillo y solo pudo disputar 12 minutos frente Partizan, un aviso sobre la fragilidad del puesto en pleno calendario europeo. "Junto con el club, hemos decidido que está fuera del proyecto. Estamos tan atentos como siempre al mercado, pero tener solo una ficha disponible nos obliga a sopesar nuestras opciones con mucho cuidado", afirmó el técnico italiano.

Unas cifras muy pobres

En lo estrictamente deportivo, la contribución de Brown había sido limitada. Solo disputó un partido de Lega A y en la Euroliga su presencia se redujo en las últimas semanas, con 10 minutos de media en sus cuatro apariciones más recientes y sin vestirse de corto en las dos últimas semanas. Sus números en la competición continental reflejan ese papel secundario, 5,8 puntos, 2,7 asistencias, 1,5 rebotes, 0,9 robos y 6,8 de valoración, con 50 por ciento en tiros de dos, 35 por ciento en triples y pleno desde la línea 5 de 5. Con el punto final confirmado por Poeta, Milano abre la puerta a reajustar su perímetro para sostener la ambición en Italia y en Europa, mientras el futuro del jugador queda ligado a los próximos movimientos del mercado. La decisión supone un cambio relevante en la jerarquía exterior del conjunto milanés.