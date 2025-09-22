López Nieto: "No tengo miedo de que Ibon Navarro no siga al menos hasta 2027"

Antonio Jesús López Nieto atendió a El Programa de Ortega de Radio Marca aún desde Singapur para hacer el primer balance de la conquista de la Copa Intercontinental. Uno de los nombres que dejó el paso del Unicaja por Singapur fue el de Tyler Kalinoski con un MVP celebrado casi tanto como el trofeo, pero otro volvió a ser el de Ibon Navarro, cuya carrera triunfal en Málaga no parece inquietar: "No tengo miedo de que Ibon Navarro no siga al menos hasta 2027", aseguró el presidente.

Sabor tras la Intercontinental

"Hemos normalizado en los últimos tiempos los títulos y no le damos la dimensión que tienen. Ganar continuamente es muy complicado porque desgasta. Tienes que tener la mentalidad continua de pelear, por ahora la tenemos. Nos queda una temporada muy dura. La ACB se ha reforzado, nos queda mucho camino. El arranque es positivo".

MVP de Kalinoski

"Me pareció fenomenal porque es un hombre que siempre da, siempre está ahí. Representa los valores y el espíritu del club, lo que queremos. Fue un MVP muy celebrado por todos, casi tanto como la Copa Intercontinental por parte de sus compañeros. Es un hombre muy querido en nuestro proyecto. Todos lo son, pero él es un personaje distinto: discreto, trabajador y con una calidad enorme. Durante la Copa Intercontinental ha tenido la muñeca afinada. Me alegra muchísimo, personalmente, más allá de como presidente".

Supercopa Endesa

"Los 11 títulos de la trayectoria del club se han producido muy lejos de Málaga, nunca hemos ganado aquí. Vamos el sábado con toda la ilusión a por el primer partido. Sabemos de la dificultad y de la calidad que tiene el Valencia. Tampoco tenemos el factor campo porque no es igual la cancha en ACB que en una Copa del Rey o una Supercopa en la que el formato y la gente es otra. Nosotros vamos a intentar pelear el partido, vamos a tener opciones de llegar a la final. Si tenemos esa suerte, pelearla hasta el final sea con el Madrid o sea con el Tenerife. Los equipos que nos acompañan tienen unas virtudes muy pronunciadas".

Fichajes

"Mi impresión es buena y prudente. Hemos hecho buenos fichajes, veremos los rendimientos. Tienen que adaptarse, sentirse cómodos y cogerse a la idea de Ibon. El entrenador ha dicho que no funcionaremos con velocidad de crucero hasta diciembre. Hay que ajustar mucho. Son buenos fichajes, el rendimiento ya es nuestra obligación. Es lo que nos hará estar arriba luchando por todo. Una cosa es que peleemos y otra cosa es ganar, pero nosotros vamos a seguir molestando, en el buen sentido, a los equipos que pelean por los títulos".

Ibon Navarro y la selección

"Quiero aprovechar para felicitar a Chus Mateo por su nombramiento como seleccionador nacional. Creo que lo ha hecho bien en el Madrid, pero hay grandes transatlánticos que te exigen más allá de lo normal. Ha hecho tres años brillantes en el Madrid y espero que con su prudencia y talento lo haga en la selección. No tenía miedo por Ibon Navarro. Creo que hay momentos y etapas para ser seleccionador. Creo que Ibon tiene compromiso y le viene bien estar con nosotros, además de a nosotros estar con él, al menos hasta el año 2027. No tengo miedo que en estos dos años siga estando con nosotros".

Sergio Scariolo

"Sergio Scariolo es uno de los nuestros, es uno de los entrenadores emblemáticos de Unicaja. Ganó la primera Copa del Rey y la única Liga que tenemos. Sabe que cuando viene a Málaga es un hombre de culto. Ahora tiene un gran reto por delante. Ha hecho un trabajo en la selección que ahí está. Conoce esto, sabe que el Madrid demanda victorias y ganar continuamente. Es un hombre muy metódico, es implacable y también a veces impecable. Le deseo toda la suerte del mundo. Cuando juegue contra nosotros me gustaría que no tuviera el día".

Los títulos

"Hay que soñar día a día. Un equipo como el nuestro tiene que ir partido a partido, los sueños grandes tienen que ir para otros. Es evidente que no somos, ni de lejos, favoritos por la Liga. Yo no podía pensar hace tres años que íbamos a sumar siete títulos, era impensable hace nada. Habíamos hecho nuestra estrategia. Tenemos que mantenerlo. Podemos ganar más títulos, ¿por qué no? También del éxito a la decepción hay una canasta. Del segundo nadie se acuerda, pero el trabajo es igual. Es la realidad del deporte profesional y hay que saber digerirla".

El formato de la ACB

"La Liga sube y hay que darle la notoriedad mediática que merece. La gente que va a los pabellones se divierte muchísimo, pero no estamos consiguiendo trasladar la conversación a los bares. Es una Liga muy interesante donde cualquiera le gana a cualquiera. Madrid y Barça no pueden estar tranquilos en ninguna pista ACB, ni siquiera en su pista. Casi hablamos solo de Euroliga los miércoles cuando el domingo después hay una competición muy interesante. Después siempre ganan los mismos, tienen plantillas tan largas que pueden descansar. Los partidos de la cola, a cara de perro, valen. Los partidos de la parte de arriba no valen nada. Cuando antes no había play off, un Madrid-Barça era importantísimo. El deporte es emoción. Después de una gran Liga, terminamos siempre cayendo a lo mismo. La televisión en abierto nos va a ayudar, hay que felicitar a la dirección de la ACB por conseguirlo. Esto nos va a acercar al público generalista. Tenemos un deporte tremendamente atractivo, se te puede salir el corazón en cualquier partido".

