López Nieto: "Chris Duarte era una quimera, pero nos movimos bien con las salidas y los patrocinios"

Antonio Jesús López Nieto pasó este martes por el programa de Zona Verde de 101TV para hacer balance de la actualidad del Unicaja. Aún no ha comenzado la temporada de forma oficial, pero son muchos los detalles que ha dejado la pretemporada con tres nombres sobre los que el presidente del club de Los Guindos habló: Chris Duarte, Dylan Addae-Wusu y Dani Carrasco.

Chris Duarte

El alero dominicano va a ser un nombre protagonista durante cada día. Lo fue durante su paso aún por Puerto Rico y ahora en su reciente aterrizaje sobre la pista del Carpena. Un movimiento que tendrá un impacto enorme en la Liga Endesa y que se gestó en las oficinas de Los Guindos con mucha precisión: "El fichaje de Duarte está por encima del target económico de un club como Unicaja, pero habíamos hecho las cosas bien, habíamos ingresado dinero por las salidas, nos habíamos movido bien con los patrocinios".

Y también con muchos agentes implicados: "Duarte estaba visualizado, pero era una quimera. El jugador tenía ofertas de NBA y de equipos potentes de Euroliga. Ibon tiene una excelente relación con el seleccionador de República Dominicana y sabía que el jugador quería una tranquilidad familiar y una estabilidad en una cultura hispana. Empezamos a trabajar con fuerza. Le dije a Juanma que 'si hasta aquí podemos llegar, vamos a llegar hasta aquí, vamos a darle'. Todo ha cuadrado. Ha venido encantado", asumió López Nieto, a lo que añadió con su visión de aficionado: "Calidad tiene toda. Los movimientos que tiene, el rango de tiro. Tiene ganas y le gusta, pero tiene que buscarse su espacio. Tendrá marcajes muy fuertes, pero es un jugador diferencial".

Dylan Addae-Wusu

Otro nombre que se ha puesto encima de la mesa después del Torneo Costa del Sol es el Dylan Addae-Wusu, jugador que llegó en pretemporada para ayudar al equipo y causó gran impresión en el Carpena: "La actitud es magnífica. Es un jugador que no está en nuestro target, ha venido porque quería entrenar en el Unicaja, ha venido por la cama y el bocadillo. Él se ha pagado el viaje, él no ha cobrado en los 30 días que ha estado con nosotros. Le hemos buscado un alojamiento adecuado y su manutención. Se está promocionando, es cotonú. Me ha llamado mucha gente".

Y la gran pregunta: ¿se plantea el Unicaja retenerlo? "Puede estar en nuestra órbita de tenerlo monitorizado, pero los que saben creen que aún no es nivel ACB. Como aficionado me encantó. Tendrá ofertas. En esa zona de '1' tenemos a Alberto, tenemos a Perry, a Castañeda y a Pantzar para el año que viene. Si el chaval tuviera menos de 24 años, garantizo que estaría en el U22", confesó el presidente del club.

Dani Carrasco

También dedicó palabras a Dani Carrasco, joven canterano que sufrió una gravísima lesión de rodilla ante el Alba Berlín. La idea del Unicaja era que viajara con el primer equipo a Singapur, pero el futuro ha cambiado radicalmente. "Es uno de los nuestros. No vamos a dejarlo solo porque es un baluarte fundamental, le veíamos recorrido importante", reconoció sin olvidar que también era una pieza clave para el Unicaja Alhaurín de la Torre sub-22.

Presupuesto

López Nieto también actualizó el presupuesto del club ante la nueva temporada, así como algunos de los rivales: "Estamos excedidos un poco de los 16 millones. Real Madrid y Barcelona nos duplican, Valencia también nos dobla. Estamos a la par más o menos del Baskonia con la ventaja suya de la fiscalidad. Somos el quinto presupuesto. La distancia que tenemos con los que nos persiguen, que son Tenerife, Gran Canaria, Joventut y Murcia, están más cerca de nosotros que nosotros de los de arriba".