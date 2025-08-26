López-Arostegui: "No llegamos bien al Eurobasket, pero estamos unidos y con ambición"

Xabi López-Arostegui es un de los jugadores fijos para Scariolo en los últimos años y el taronja no duda en pensar en él a la hora de buscar un plus motivacional de cara al Eurobasket. De hecho, en rueda de prensa este martes, destacó que "trataremos de hacerlo bien por nosotros y por Scariolo, es una suerte haber estado bajo su tutela", señaló en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

A dos días del debut de España en el Eurobasket 2025 ante la selección de Georgia, López-Arostegui añade que a pesar de que el equipo se encuentra en un "cambio generacional", su ambición continúa "intacta".

Con el equipo nacional ya en Chipre, donde disputará la primera fase del torneo como parte del grupo C, López-Arostegui remarcó que aunque la actual España llega a este Europeo en un contexto de cambio y sin grandes "referentes", la ambición del grupo permanece intacta antes de iniciar el campeonato este jueves ante la selección de Georgia.

"Es un grupo joven, igual falto de referentes respecto a los últimos años, estamos viviendo un cambio generacional en este Eurobasket, pero la ambición sigue intacta. Hemos tenido altibajos y algunos problemas durante la preparación, pero llegamos bien al torneo, estamos unidos y con ambición"

Primera fase

Asimismo, destacó que el grupo C, en el que se encuentran, además de Georgia, las selecciones de Grecia, Italia, Bosnia y Chipre, una de las anfitrionas, está "muy nivelado", por lo que será clave empezar con buen pie.

"Tenemos que enfocar cada partido como una oportunidad para hacerlo bien y con la ambición de ganar los máximos posibles. Con el máximo respeto a todos los equipos, es un grupo muy nivelado, con equipos potentes, tenemos que enfocarnos en el primer partido, ya que, cuanto mejor empecemos, mejor acabaremos. Trataremos de sumar las máximas victorias posibles e ir mejorando cada partido", analizó.

Con la mente puesta en Georgia

Respecto al primer partido de la fase de grupos, López-Arostegui resaltó la fuerza de los hombres interiores de Georgia, que aún no sabe si podrá contar con una de sus grandes estrellas, Tornike 'Toko' Shengelia.

"Tienen jugadores grandes con poderío físico, dureza... Ya les conocemos del anterior europeo que jugamos allí en Georgia. No va a ser un partido fácil, tenemos que salir con un nivel físico alto, concentrados y tratando de frenar sus virtudes", subrayó.