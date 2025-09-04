López-Arostegui, tras la eliminación: "No se nos puede echar nada en cara"

España se despidió del Eurobasket tras caer ante Grecia (86-90) en el último y decisivo partido. 'La Familia' debía ganar y, pese a que lo intentó hasta el final, no pudo ser. Las primeras reacciones no se hicieron de rogar y Xabi López-Arostegui fue el primero en compartir sus sensaciones. "No se nos puede echar nada en cara en este partido", declaró el jugador, que además de hacer autocrítica, añadió que echaron "todo el resto".

El jugador del Valencia Basket transmitió el sentir del vestuario: "Estamos muy jodidos porque no hemos conseguido el objetivo". No obstante, pronto empezó a hacer autocrítica. "Hay que hacer autocrítica y a seguir, porque somos un grupo joven y podemos mejorar mucho. Hemos competido ante uno de los mejores equipos hasta el final, nos vamos satisfechos en ese sentido, pero hay que hacer autocritica", manifestó el exterior.

Un agradecimiento especial a Scariolo

Por otra parte, López-Arostegui quiso "poner en valor el trabajo del staff con los bases jóvenes (Saint-Supery y De Larrea)". Asimismo, agradeció el trabajo de Scariolo con la selección durante todos estos años. "Sergio lo ha dado todo a la selección. Nos hubiera gustado alargar un poco más el campeonato y su periplo. Agradecerle lo que ha hecho por la selección y el país, y por el tiempo que hemos pasado juntos", finalizó.