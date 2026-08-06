Lonnie Walker IV da calabazas al Madrid para volver a la NBA

Lonnie Walker IV deja la Euroliga, con muchos pretendientes para lograr sus servicios, entre ellos el Real Madrid, y regresa oficialmente a la NBA tras firmar un contrato de un año y 3,3 millones de dólares con los Denver Nuggets, según avanzaba el periodista de ESPN, Shams Charania.

El base de 27 años vuelve a la liga estadounidense después de jugar la temporada pasada con el Maccabi Tel Aviv con el que había firmado un contrato de tres años pero incluía una cláusula de salida que le permitía regresar a la NBA si surgía la oportunidad adecuada.

Tras despertar el interés de varios equipos durante la pretemporada, finalmente optó por unirse a uno de los principales aspirantes al campeonato de la NBA.

El exjugador de primera ronda del draft tuvo una temporada productiva con el Maccabi Tel Aviv, promediando 15,2 puntos, 2,5 rebotes y 2,2 asistencias en 45 partidos, con un impresionante 40% de acierto en triples.

Walker pasó por varios equipos de la NBA, entre ellos, Los Ángeles Lakers / NBA

El Madrid, muy interesado

El Madrid se había mostrado muy interesado para su juego exterior y era uno de los principales candidatos a llevarse sus servicios, aunque la oferta blanca no fue la suficientemente suculenta para el estadounidense, que decidió volver a la liga norteamericana y con un aspirante a ganar el anillo

Walker ya había jugado en la NBA durante la temporada 2024-25, cuando disputó 20 partidos con los Philadelphia 76ers tras dejar el Zalgiris. Promedió 12,4 puntos, 3,2 rebotes y 2,5 asistencias por partido.

Antes de su etapa en Europa, Walker también jugó para los San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets. Ahora, en su octava temporada en la NBA, se espera que aporte puntos valiosos y profundidad desde el banquillo para Nikola Jokic y los Denver Nuggets.