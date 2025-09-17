La Lliga Catalana como punto de partida

Queda 2 semanas y media para que arranque la temporada de la Liga Endesa 2024-25. Los equipos, con las pretemporadas a pleno funcionamiento, apuran los últimos partidos preparatorios para llegar a la competición oficial con plenas garantías para competir de tú a tú desde la primera jornada. Para los equipos catalanes de la máxima competición estatal, la Lliga Catalana es un torneo muy beneficioso para medir su nivel con partidos que se acercan mucho a lo que se encontrarán fin de semana tras fin de semana durante los próximos 8-9 meses.

El cuadro de partidos / FCBQ

El Barça defiende el título

El FC Barcelona se presenta en una nueva edición de la Lliga Catalana como defensor del título. El conjunto blaugrana, vencedor en las dos últimas ocasiones, quiere empezar la temporada con buen pie. Desde el Palau Blaugrana prometen (y quieren) ganar títulos y el torneo catalán sería un buen inicio. En esta pretemporada ya ha disputados dos encuentros que se han saldado con victoria: ante Paris Basketball (91-90) y Bàsquet Girona (88-77).

Peñarroya, dando instrucciones a Punter y Laprovittola, en el primer partido de pretemporada en Encamp / FCB

La entidad blaugrana ha reforzado bien el equipo dirigido por Joan Peñarroya con jugadores contrastados en Euroliga (Clyburn y Shengelia) y otros que quieren echar la puerta abajo (Marcos, Cale y Norris). Además, recupera a jugadores importantes que la pasada temporada tuvieron lesiones de larga duración: Laprovittola, Vesely y Juan Núñez. El Barça tiene hambre de títulos y la Lliga Catalana es una buena oportunidad para empezar la temporada con confianza.

Ricky ya manda en el Joventut

El Joventut de Badalona afronta un año muy especial. Y tiene un nombre propio: Ricard Rubio Vives. El base del Masnou regresa a casa en su intento de reencontrarse con su querido baloncesto y con el papel de líder dentro y fuera de la pista. Ya lo ha demostrado en los cuatro amistosos disputados hasta la fecha, con balance de 2 victorias y 2 derrotas, y especialmente en la derrota por la mínima ante La Laguna Tenerife (65-68), donde completó un gran partido con 14 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en 20 minutos. Numerazos.

Ricky Rubio y Ante Tomic prometen emociones fuertes en la Penya este curso / Dani Barbeito

Además de la incorporación de Ricky, han aterrizado en el Olímpic los suecos Hakanson y Birgander (que vuelve a Badalona tras dos temporadas en Murcia), Cameron Hunt y Henri Drell. Asimismo, han conseguido renovar a dos hombres clave para Dani Miret como Sam Dekker y Ante Tomic.

Un nuevo Manresa

Nuevo constructor, misma esencia. Este verano el Baxi Manresa ha sufrido una salida que ha trastocado notablemente los planes de la entidad del Bages: el director deportivo Xevi Pujol se ha ido a Baskonia. El cerebro de los últimos equipos del Manresa dejó el equipo bastante encarrilado y su sustituto, Biel Colominas, lo ha completado con nota. Un verano más, el cuadro de la Catalunya Central ha vuelto a hacer apuestas atrevidas (Alfonso Plummer, Agustín Ubal, Gustav Knudsen, Izaw-Bolawie y Akobundu-Ehiogu) y ha incorporado a jugadores contrastados en Europa (Hugo Benítez, Louis Olinde y Grant Golden).

Diego Ocampo, con el Baxi Manresa / EFE

Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Ocampo -que empieza su segunda temporada en su segunda etapa en Manresa- no está teniendo una pretemporada plácida y solo ha ganado uno de los tres partidos que ha disputado. Derrotas ante Morabanc Andorra (96-101) y Trapani Shark (75-93), y triunfo en el último segundo ante el Hiopos Lleida (81-78).

Muchas incógnitas en Andorra

Un equipo cuyo trabajo hecho este verano sorprende es el Morabanc Andorra. Ha perdido a jugadores importantes como Jerrick Harding, Ben Lammers o Sekou Dombouya, y ha hecho apuestas por jugadores de ligas menores o que no atraviesan su mejor momento deportivo. El sustituto de Harding es Aaron Best, procedente del Trefl Sopot polaco, y el de Dombouya es un desconocido Justin McKoy, procedente del Hapoel Be'er Sheva BC israelí. Otro fichaje llamativo es el '5' Morris Udeze (Fukushima Firebonds, de la segunda división de la liga japonesa), de tan solo 2'02 metros de altura. No obstante, el mejor fichaje de este Morabanc Andorra es seguir contando con Joan Plaza como entrenador.

La renovación de Joan Plaza es el mejor fichaje de este Andorra / Ramón de la Rocha / EFE

En la pretemporada, las cosas no están yendo demasiado bien, pues solo ganó al Baxi Manresa (101-96) y perdió claramente ante Paris Basketball (90-103) y fue más ajustado ante Hiopos Lleida (83-87).

Lleida quiere dar un paso adelante

El Hiopos Lleida quiere seguir en la Liga Endesa muchos años más. Y en la temporada 2024-25 quiere dar un paso adelante y conseguir la permanencia con más margen. Pese a sufrir las bajas sensibles de dos líderes como Rafa Villar y Pierre Oriola, el equipo de Gerard Encuentra se ha reforzado bien. Caleb Agada, John Shurna y Melvin Ejim son los principales nombres, además de un Atoumane Diagne que aportará centímetros y músculo en la pintura, y el retorno de uno de los héros del ascenso, Cameron Krutwig. Muy celebrada también ha sido la renovación del 'salvador' James Batemon.

Ejim y Paulí son compañeros esta temporada / ACB

Esta pretemporada está yendo de menos a más. Empezó perdiendo claramente ante Joventut de Badalona (62-78) y el resultado final fue el mismo contra Baxi Manresa (78-81), pese a dominar durante casi todo el partido. No obstante, en el último duelo en su visita al Morabanc Andorra, ganó mostrando brotes verdes importantes (83-87). Con todos los efectivos disponibles, esta Lliga Catalana será muy importante para calibrar su situación.

El novedoso Girona de Moncho

Uno de los equipos que está causando mayor sensación esta temporada es el Bàsquet Girona. Con Moncho Fernández al mando de la nave, el conjunto gironí ha presentado una propuesta de juego muy atractiva, ofreciendo un baloncesto rápido y con muchos puntos. Para ello ha incorporado a hombres muy talentosos como Otis Livingston II, Derek Needham o Mark Hughes. Además, mantiene a Maxi Fjellerup y Pep Busquets, entre otros.

'Ot, el bruixot', en el amistoso ante el Barça / Bàsquet Girona

De momento, es -junto al Barça- el equipo que menos amistosos ha disputado (2). El balance es parejo de una victoria (espectacular contra el Joventut, 109-89) y una derrota (ante el propio conjunto blaugrana, 77-88). En ambos partidos ha dejado buenas sensaciones y, si todo por el buen cauce, promete ser una de las revelaciones de la temporada.