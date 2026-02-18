Así llega Unicaja a la Copa: El reto 'imposible' de revalidar el título

Nadie quiere enfrentarse a Unicaja en la Copa del Rey. Y es que los de Ibon Navarro se han llevado el gato al agua en dos de las últimas tres ediciones. En esta ocasión, no se repetirá la final de 2025, ya que los dos clubes involucrados se verán las caras en los cuartos de final. Quintos en ACB, están dispuestos a lograr la hazaña del Barça en los años 2021 y 2022.

Unicaja se enfrentará al Real Madrid por un puesto en las semifinales. Hace apenas cinco días que se enfrentaron en Liga Endesa, precisamente el duelo previo a viajar a Valencia, y el Real Madrid fue el que resultó ganador. En la ida, los blancos también se impusieron en casa y ya son tres victorias consecutivas, teniendo en cuenta la última de la eliminatoria liguera del verano pasado que significó el título para los de Chus Mateo.

Unicaja se enfrentará al Real Madrid en los cuartos / Gregorio Marrero """

Un pequeño bache en los dos últimos partidos ha provocado que Unicaja llegue con algo de dudas. En la competición europea cayeron ante el Wurzburg (80-71), mientras que este pasado domingo encadenaron su segunda derrota en casa contra el Madrid. Dejando de lado los últimos siete días, los malagueños han empezado muy bien el año.

Así lo confirman las victorias en pistas como el Roig Arena o en casa contra la gran sensación de la temporada: el UCAM Murcia. En esta ocasión, el camino hasta la final será durísimo, teniendo que vencer a los de Scariolo y presentándole en las semifinales el Valencia Basket o el Joventut, que ya fue capaz de ganar a los de Ibon Navarro hace dos semanas.

Alberto Díaz no estará en la Copa / ACBPhoto/M.Pozo

El entrenador de Unicaja ya descartó para la Copa a una de las figuras más importantes del equipo: Alberto Díaz. El base español se retiró del duelo de BCL contra el Joventut, en el que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. El período de recuperación, de tres a cuatro semanas, deja fuera al capitán de la plantilla.

Bajas en Unicaja

Además de Alberto Díaz, Killian Tillie arrastra problemas en la rodilla y ha sido baja en los últimos partidos, David Kravish es baja de larga duración y el estado físico de Olek Balcerowski es una incógnita. Aun así, Unicaja cuenta con otros grandes jugadores en sus filas, como Kendrick Perry, MVP de la Copa del Rey 2025, o Chris Duarte, que también promedia más de diez puntos por partido.

Noticias relacionadas

Aunque los malagueños se presenten en Valencia con múltiples bajas, el carácter competitivo y el gran trabajo de Ibon Navarro se verán plasmados en cualquier partido. No lo tendrán fácil los de Scariolo ni ningún equipo que se cruce en el camino del actual campeón. Por algo lo fue en 2023 y 2025.