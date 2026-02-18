Baloncesto
Así llega el Real Madrid a la Copa: El objetivo de recuperar el trono perdido
El conjunto blanco es el líder de la ACB y está dispuesto a recuperar la corona tras perderla en la última edición
El Real Madrid aterriza en Valencia con el objetivo de conquistar la Copa del Rey, un torneo que históricamente se le ha dado muy bien. En esta ocasión no defenderá título, ya que el año pasado cayó en la gran final contra Unicaja (93-79) en una edición en la que Kendrick Perry fue el MVP. Precisamente, serán los malagueños el primer rival de los de Scariolo en cuartos.
Los blancos se presentan en esta ocasión con una plantilla totalmente renovada, empezando por el banquillo. En lugar de Chus Mateo, es Sergio Scariolo el que dirigirá a los blancos y volverá a disputar una Copa del Rey. En cuanto a los jugadores, muchas altas y bajas. No estarán Hugo González, Eli Ndiaye, Dzanan Musa, Serge Ibaka y Xavier Rathan-Mayes.
Eso sí, los fichajes de los blancos no han sido nada malos. Será la primera Copa del Rey para Theo Maledon, Chuma Okeke, Trey Lyles e Izan Almansa. No lo será para la otra incorporación, David Kramer, que formaba parte de La Laguna Tenerife en la pasada edición. La gran cantidad de nuevas piezas ha necesitado de tiempo para que todas encajen, aunque el rendimiento de los blancos en España es excelente.
Los blancos son líderes de la ACB con cierto margen. Han firmado hasta el mes de febrero un curso prácticamente perfecto, con tan solo dos derrotas ante Baskonia y Barça. Es por eso que parten como favoritos para llevarse el título de la Copa del Rey, aunque su lado del cuadro será sumamente exigente. Primero Unicaja, pero en unas hipotéticas semifinales podrían cruzarse con Valencia Basket.
En Europa, la solidez no es la misma. El Madrid es más vulnerable, sobre todo fuera de casa, y muestra sus principales carencias cuando las estrellas no acuden al rescate. Y no será porque no tiene jugadores desequilibrantes: Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Theo Maledon y Trey Lyles son capaces de liderar al equipo en momentos clave. Incluso Andrés Feliz lo hizo en Belgrado.
El problema de los extracomunitarios
Scariolo deberá descartar para los partidos de Copa a uno de sus extracomunitarios. Actualmente, los blancos cuentan con tres jugadores no europeos: Gabriel Deck, Trey Lyles y Chuma Okeke. Según la normativa en el baloncesto nacional, tan solo pueden ser convocados dos de ellos. Un problema burocrático con el que Scariolo lleva lidiando desde su llegada.
El Madrid buscará la Copa del Rey número 30 en su historia. Las últimas ediciones en las que levantó el título fueron en 2020 y 2024. Queda un poco lejos el monopolio de victorias que encadenó entre los años 2014 y 2017, ganando cuatro copas nacionales de manera consecutiva. El Roig Arena vivirá un gran partido entre los dos finalistas de la temporada pasada.
