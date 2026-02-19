Así llega La Laguna Tenerife a la Copa: Un sueño por cumplir sin Marcelinho

Quizá no sean los favoritos, ni el equipo más espectacular. Aun así, cuando llega la Copa del Rey, La Laguna Tenerife siempre figura en el cuadro. Los canarios cumplen por décima consecutiva y disputarán los cuartos de final en Valencia. Sin embargo, deberán afrontar el torneo con una posible baja de mucha importancia para el equipo, como es Marcelinho Huertas.

El equipo de Txus Vidorreta se enfrentará al Baskonia por un puesto en las semifinales. Hace apenas dos semanas que se enfrentaron en Liga Endesa y La Laguna Tenerife resultó el vencedor del duelo (89-85). Una victoria que emparejó a los canarios con los vascos también para la Copa, ya que si hubiera ganado Baskonia, su rival hubiera sido el UCAM Murcia.

La Laguna Tenerife se cargó al Barça en la pasada Copa / EFE

En la anterior edición, fueron capaces de superar la primera ronda, ganando al Barça de Joan Peñarroya. Una demostración de que son un rival muy peligroso a partido único. En semifinales apareció Unicaja, que acabaría levantando el título tras ganar en la final al Real Madrid. Eso sí, no lo tuvieron fácil contra los de Vidorreta, que lucharon hasta los últimos instantes.

Los canarios llegan a la cita copera habiendo ganado los dos últimos partidos: uno en Liga Endesa y otro en Champions League. Aun así, la temporada está siendo irregular, con rachas de victorias y derrotas que se van alternando. En el duelo de este fin de semana, el último antes de viajar a Valencia, vencieron en casa al Breogán (90-81).

Marcelinho Huertas, en uno de los viajes del Canarias para jugar en Europa. / CB Canarias

Quien no parece que vaya a estar en el Roig Arena es Marcelinho Huertas, tal como aseguró Txus Vidorreta. "Tenemos una resonancia el lunes y él quiere jugar el viernes. Se siente un poco mejor y, si la resonancia reafirma sus sensaciones, él quiere intentarlo", aseguró. El papel del brasileño en el equipo es fundamental, haciendo los mejores números de su carrera en Liga Endesa: 14,6 puntos y 6,4 asistencias por encuentro.

Los grandes nombres de La Laguna Tenerife

“El sentido común nos dice que es una lesión en la que lo más probable es que no pueda llegar a la Copa, por lo que es el escenario en el que estamos trabajando actualmente. ¿Querer? Él quiere. Está convencido de que va a jugar la Copa, aunque internamente nos han transmitido que los márgenes de recuperación son de entre 4 y 8 semanas", finalizó el técnico vasco.

La importancia de Marcelinho es indiscutible, pero La Laguna Tenerife cuenta con otros jugadores temibles en sus filas, como Fitipaldo y Shermadini. En definitiva, tal como sucedió el año pasado, el equipo de Vidorreta tiene calidad y competitividad suficientes para dar un susto a cualquier gran equipo. Primero tocará vencer al Baskonia de Paolo Galbiati.