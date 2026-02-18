Así llega Baskonia a la Copa: Regreso con la ilusión de recuperar el título 17 años después

Tras perderse las ediciones de 2022, 2024 y 2025, Baskonia está de vuelta en la Copa del Rey. El conjunto vitoriano regresa a un torneo que ha conquistado hasta en seis ocasiones, la última en 2009.

Paolo Galbiati y sus jugadores llegan al Roig Arena tras haber logrado el pase como cabezas de serie. El conjunto vitoriano está siendo más sólido en Liga Endesa respecto a la Euroliga, y el hecho de haber caído en el cuadro más 'asequible' del torneo les permite soñar a lo grande.

Baskonia se enfrentará a La Laguna Tenerife en el primer partido del viernes 20 (18h CET), el tercero de los cuatro de cuartos de final. En caso de victoria, Galbiati y sus jugadores se medirían en semifinales al ganador del Barça-UCAM Murcia, que cerrarán los cruces previos a las 'semis'.

Paolo Galbiati, entrenador de Baskonia / Dani Barbeito

Las grandes referencias de Baskonia

Hablar de Baskonia esta temporada es hacerlo de Tim Luwawu-Cabarrot. El alero francés está siendo uno de los nombres propios, no solo en el baloncesto español, sino también a nivel continental. El líder del equipo vitoriano, tal y como atesoran sus 19,4 puntos por partido. Un jugador total y muy peligroso en los instantes finales de partido cuando más quema el balón.

El galo no es la única referencia en un equipo en el que también brillan perfiles como el de Markus Howard (14,2), Trent Forrest (13,3) o Kobi Simmons (10,8). Baskonia llega a la cita después de haber sumado una victoria de prestigio en el último derbi vasco ante Bilbao Basket (69-76), pero pagando un alto peaje en forma de contratiempos físicos.

Infortunios con las lesiones

Khalifa Diop se pierde la Copa por una lesión en su rodilla izquierda producida en el salto inicial. Además, Rodions Kurucs, con un esguince de tobillo, y Markus Howard, con una contusión en la rodilla, serán duda hasta última hora y se irá viendo su evolución diaria para ver si están a disposición de Galbiati.

Khalifa Diop se pierde la Copa por una inoportuna lesión de rodilla / Dani Barbeito

La última participación del Baskonia en una Copa del Rey fue el pasado 17 de febrero de 2022. En el Olímpic de Badalona, los vitorianos cayeron ante el anfitrión, un Joventut que los superó por 13 puntos de diferencia (94-81), en un duelo en el que Ante Tomic (18) y Joel Parra (15) fueron los máximos anotadores del cuadro de Carles Durán.

En cuanto a la última conquista copera, toca remontarse hasta 2009. En aquella edición disputada en el Palacio de los Deportes de Madrid, el 'Tau Cerámica' se impuso a Unicaja por 98-100 en un duelo resuelto en la prórroga. Pete Mickeal y Mirza Teletovic, con 20 puntos cada uno, fueron los héroes del equipo vitoriano.