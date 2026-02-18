Así llega el Asisa Joventut a la Copa: A Valencia sin excusas y en busca de dar la gran campanada en la Copa del Rey

Valencia Basket en cuartos y Real Madrid o Unicaja en la lucha para estar en la gran final. Pocos sorteos más aciagos se recuerdan para el Asisa Joventut en una Copa del Rey, pero el equipo verdinegro no ha perdido ni un segundo en buscar excusas o en ejercer un papel de víctima que nada encaja en el ADN del grupo que lidera Dani Miret.

Ambición, hambre, ganas y un punto de locura, son los ingredientes que se encuentran dentro de la coctelera de la Penya en su desembarco al Roig Arena. Tal y como ocurrió el año pasado en Gran Canaria, el equipo badalonés abre fuego en la Copa ante un cuadro taronja que contará con el apoyo mayoritario de su afición. Ahora bien, el Asisa Joventut tiene motivos deportivos, y alguno más 'espiritual' para pensar que su estancia en la capital del Turia se puede alargar, tranquilamente, hasta la final del domingo.

Cameron Hunt, en el partido en el que el Joventut derrotó al Valencia Basket / ACB Photo - David Grau

En el terreno más esotérico, el Asisa Joventut cuenta a favor con la maldición del anfitrión. Han pasado 24 años desde que Baskonia se llevó la Copa de 2002 en una edición jugada en el Buesa Arena de Vitoria. Desde entonces, ningún equipo que ha albergado la competición ha sido capaz de levantar el título en su casa.

Un precedente reciente favorable a los verdinegros

En el terreno deportivo, y sin mirar más allá del primer rival, el cuadro verdinegro batió al equipo de Pedro Martínez hace pocos días en el Olímpic por 90-87, en un partido en el que Miret y sus jugadores no dejaron correr en exceso al conjunto taronja. Intentar que el partido se juegue lo máximo posible en el cinco contra cinco es una de las grandes esperanzas que tiene la Penya para poder lograr el billete para 'semis'.

Dani Miret, entrenador del Joventut / ACB Photo - David Grau

Todavía sin el relevo de Sam Dekker en plantilla, el Asisa Joventut confía en el gran talento y experiencia de sus estrellas para armar una buena en el Roig Arena. Cameron Hunt, que disputa su segunda Copa tras estrenarse el año pasado con Baxi Manresa, llega a la cita promediando 16,9 puntos por partido en Liga Endesa, siendo el cuarto máximo anotador de la ACB. La pólvora del exterior estadounidense se anticipa clave para plantar batalla a Valencia Basket.

Ricky, 15 años después

Ricky Rubio volverá a jugar una Copa del Rey 15 años después de la última vez. En su regreso al baloncesto español, el '9' verdinegro está firmando 12,2 puntos y 5,8 asistencias por partido en ACB. Su experiencia en partidos de la más alta relevancia y exigencia puede ser muy importante si se llega a un final de partido igualado ante el anfitrión.

Ricky Rubio, en un partido de Liga Endesa ante Valencia Basket / ACB Photo - David Grau

Y tampoco hay que olvidar a un Ante Tomic que este martes 17 de febrero cumplió 39 años, pero que sigue sentando cátedra partido tras partido en la Liga Endesa. Llega a Valencia con unas medias de 13,5 tantos y 4,8 rebotes por duelo. Está en 17,9 créditos de valoración por partido, siendo el quinto más alto de toda la ACB.

La última vez que el Asisa Joventut ganó la Copa del Rey fue en 2008. Aquel año, el equipo de Aíto García Reneses derrotó a Valencia en cuartos, al Real Madrid en semifinales y a Baskonia en la gran final. Un camino que, en función de los resultados, se podría repetir en esta edición a la que la Penya llega con la máxima ambición y sin renunciar a nada.