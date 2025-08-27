Lituania: cuando el baloncesto pone en el mapa a todo un país

Lituania no dio opción a Reino Unido en el primer partido del europeo de baloncesto. Los lituanos, con Valanciunas (18 puntos y 9 rebotes) y Tubelis (17 puntos y 7 asistencias) a la cabeza, no han dado opción al equipo británico que parte como la principal 'Cenicienta' del grupo B. La selección de los bálticos se llevaron el partido por 70 a 94 en un encuentro que se rompió en la segunda mitad con parciales de 17-24 en el tercer cuarto y de 20-29 en el último.

Con esta victoria, Lituania arranca con buen pie un Eurobasket en el que contará con muchos aficionados desplazados a Finlandia para dar apoyo a su equipo. El baloncesto es mucho más que un deporte en el país. El baloncesto es una religión en Lituania.

Rokas Jokubaitis, una de las referencias de los lituanos en el Eurobasket / KIMMO BRANDT / EFE

EL BALONCESTO, UNA RELIGIÓN EN LITUANIA

En un país que no llega a los tres millones de habitantes, el baloncesto, deporte rey de la nación, va mucho más allá. Se podría decir que el baloncesto ha situado en el mapa a Lituania. Su gran impacto a nivel internacional, con logros como medallas olímpicas y en el Eurobasket, así como con la consolidación de grandes jugadores en la élite mundial del baloncesto, hace de Lituania uno de los referentes y pioneros a nivel europeo.

¿El responsable de esta fiebre por el baloncesto? Steponas Darius en los años veinte se convirtió en una figura clave para la historia deportiva de Lituania. Emigrante lituano en Estados Unidos y piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, Darius buscó llevar a su tierra natal varias disciplinas populares en Norteamérica, pero solo el baloncesto logró consolidarse. El 23 de abril de 1922, Darius participó en el primer partido de baloncesto disputado en Lituania, marcando así el inicio de una tradición que con el tiempo convertiría al país en una potencia europea de este deporte. Tras volver a independizarse, en este caso de la URSS, en 1900, Lituania ha competido al máximo nivel tanto en Europa como en competiciones internacionales.

UN GRAN PALMARÉS

El primer gran logro en la historia reciente del país de los bálticos llegó en 1992, en los JJOO de Barcelona. Aquel equipo, liderado por el mejor jugador de la historia del país, Arvydas Sabonis, logró un histórico bronce al batir en el partido por la medalla del tercer lugar al Equipo Unificado (denominación bajo la que compitieron las antiguas repúblicas de la Unión Soviética —excepto los Estados bálticos— en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville 1992 y en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992). Una medalla histórica que supuso un trampolín para Lituania. Desde entonces, los lituanos dominaron Europa: en 1995 lograron la plata en el Eurobasket. En el 96 se volvieron a colgar la medalla de bronce en unos JJOO tras vencer a Australia. El tercer bronce consecutivo llegaría en los Juegos Olímpicos del 2000. Los lituanos superaron en Sídney de nuevo a Australia, equipo anfitrión.

Lituania celebrando la medalla de bronce en los JJOO de Barcelona 92 / FIBA

En el 2003, sin embargo, Lituania tocaría por fin el cielo de nuevo al conseguir un oro espectacular en el Eurobasket de aquel año. La selección báltica había logrado coronarse en Europa en los años 1937 y 1939. Pese a ello, era la primera vez que los lituanos conseguían levantar el título tras separarse de la URSS.

Lituania se encuentra ahora ante un gran escenario. Con un equipo que combina jóvenes talentos con veteranía, son muchos los que dan opciones a la selección de los bálticos de poder ser una de las grandes sorpresas de este Eurobasket 2025 y, quién sabe, si serán capaces de tocar el cielo tal y como hicieron en el 2003.