Lío a la vista entre el Real Madrid y Mario Hezonja

Mario Hezonja es el gran protagonista de la actualidad del Real Madrid. Pese al anuncio en las últimas horas del fichaje de Mikael Jantunen, que precisamente llega al club blanco para reemplazar al croata, la marcha del ala-pívot puede terminar siendo uno de los culebrones del verano. Hezonja tenía de margen hasta el 20 de julio para abonar su cláusula de salida hacia la NBA. El importe, 850.000 euros, le otorgaba la libertad para regresar a una competición americana en la que estuvo entre 2015 y 2020.

Ahora bien, desde la prensa de Madrid empezó a trascender que esa posible marcha a la NBA podía ser utilizada por el jugador para acabar regresando al baloncesto europeo en el corto plazo. Como tal, Hezonja no tenía que firmar un contrato de larga duración con alguna franquicia americana: con una vinculación 'Exhibit 10', su segunda aventura en la NBA apenas duraría 10 días, y ya tendría vía libre para regresar al viejo continente.

Mario Hezonja podría abandonar el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

La '13-14', que bautizaron algunos medios de la capital, y que le permitiría al croata firmar por cualquier otro equipo Euroliga. Algo que, en el terreno más interpretativo, escapa a cualquier lógica. Tras tener un preacuerdo firmado con el Barça en 2024, el Real Madrid decidió mirar hacia otro lado y renovarle hasta 2029 con uno de los mayores contratos del baloncesto europeo en su momento. Hezonja se garantizó cobrar más de dos millones de euros netos por curso durante cinco campañas.

La retribución económica parece no ser suficiente para Hezonja. Es cierto que el cambio de entrenador, con la destitución de Sergio Scariolo, no le gustó tal y como mostró en sus redes sociales. "En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?", comentó. Un Hezonja que, tras ganar la ACB en 2025, dejó caer que una salida de Chus Mateo al frente del equipo no le vendría mal. Pero no hay que olvidar que el rol que ha tenido en el Real Madrid le permitió, sin ir más lejos, conseguir el 'MVP' de la temporada en la Liga Endesa.

Regresando al tema de la cláusula, el periodista Chema De Lucas fue el primero que informó que, prácticamente sobre la bocina, Hezonja decidía pagar su cláusula para marcharse a la NBA y romper su contrato con el Real Madrid. Ahora bien, la realidad supera la ficción, y la situación se parece más a un gag cómico que a otra cosa.

Mario Hezonja, jugador del Real Madrid / ACB Photo - Joaquim Alberch

En las últimas horas, 'Marca' informó que, si bien es cierto que la comunicación entre Hezonja y su círculo más cercano con el club se llevó a cabo, el pago no se efectuó. Es decir, en términos legales, el plazo para que la cifra se mantenga en 850.000 euros expiró. La regulación de la ACB establece que la comunicación y el pago se deben efectuar en el mismo momento, algo que no ocurrió. Y a partir de aquí, el jaleo.

El medio madrileño afirma que, para tratar de solucionar esta situación, los representantes del jugador han contactado con el Real Madrid para aumentar la cifra que deben abonar para conseguir la libertad de Hezonja. Y ahora, el balón está en el tejado del club blanco, que puede incrementar la petición económica hacia el jugador, o bien hacerle cumplir su contrato. Esta última opción es más improbable, ya que la voluntad de ambas partes es separar sus caminos.

Mario Hezonja, en la final de la Euroliga / EFE

Hezonja cambió de representantes a mitad de temporada, algo que ya indicaba un posible cambio de aires pese a tener su futuro ligado con el Real Madrid hasta 2029. Por el momento el jugador, idolatrado por parte del madridismo, sigue sin abrir la boca para tratar de justificar su decisión. Quedará por ver como avanzan los acontecimientos, pero el culebrón Hezonja todavía promete episodios memorables.