Lío en Valencia: el Madrid protesta en el acta del partido

El Real Madrid, que venía de una gran semana en Catalunya tras vencer a Barça y Joventut a domicilio, volvió a tropezar con la misma piedra. De la misma forma que en la Supercopa, los blancos volvieron a caer ante un inspirado Valencia Basket, que parece que tiene tomada la medida al equipo de la capital. Los de Pedro Martínez se llevaron la victoria, aunque el Madrid no la ve del todo 'limpia'.

Los blancos firmaron el acta del encuentro bajo protesta, según informó 'EFE', aunque no completó en el documento los motivos por los cuales lo hizo. Sergio Scariolo explicó en rueda de prensa el motivo por el cual lo hicieron. Según el italiano, en los últimos segundos de la primera parte, solicitó un tiempo muerto a falta de 4,9 segundos para finalizar el cuarto, pero no le fue concedido por los árbitros.

El momento en que Scariolo mostró su disconformidad / EFE

"Yo decía que se había cometido un error y los oficiales de mesa lo ratificaban pero (los árbitros) no han considerado que debían rectificar el error", explicó el entrenador, que siguió con las protestas antes de que se iniciara el tercer cuarto. El Valencia Basket iba ganando en aquel momento de siete puntos, después de un parcial de 8-2 a favor.

Fue entonces cuando Scariolo, se situó tras la mesa de anotadores y firmó el acta baja protesta antes de que se retomara el encuentro pero no expuso las razones por escrito. El trío arbitral le dio la opción de hacerlo al finalizar el choque pero el técnico también rehusó completar el trámite.

El Valencia Basket venció con comodidad al Real Madrid / EFE

"Habíamos pedido un tiempo muerto después de su última canasta, quedaban 4,9 segundos. La mesa lo ha concedido, el árbitro no lo ha visto y no lo han parado. Habríamos podido organizar un ataque", comentó. También felicitó al Valencia Basket por el gran partido jugado. "Ha jugado en general con mas energía y ha tenido mucho acierto en el tiro de tres. Han corrido el campo y, en general, han merecido la victoria".

Tras esta derrota, el Madrid vuelve a la capital para jugar este jueves contra Panathinaikos. Los griegos cuentan con una victoria más en esta Euroliga, aunque se han mostrado vulnerables en este inicio de temporada. En el último duelo entre ambos en el Movistar Arena, el triunfo se quedó en casa, gracias a una gran actuación de un Campazzo mucho más inspirado que en la actualidad.