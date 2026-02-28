¡La Liga israelí, suspendida por los ataques a Irán y los jugadores dejan el país!

La temporada regular de la Liga Israelí ha sido suspendida temporalmente. La decisión se tomó debido a la creciente preocupación por la seguridad regional en medio de las crecientes tensiones entre Israel e Irán.

"La Winner League opera de acuerdo con las directrices del Comando del Frente Interior y trabaja para implementar, según la situación sobre el terreno, los planes preparados con antelación para las circunstancias actuales”, decía enun omunicado oficial de la Liga Israelí:

“La liga se mantiene en contacto continuo con los clubes, las autoridades de seguridad y el Ministerio de Cultura y Deporte, y está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la óptima preparación para la reanudación de las actividades en la fecha que determinen las autoridades pertinentes.

"Salvaguardar la seguridad de todos"

“El principio rector de la liga es salvaguardar la seguridad de todos los jugadores y el personal del equipo, y proporcionarles un entorno seguro y protegido, especialmente a los jugadores extranjeros. A medida que la situación se aclare, se tomarán decisiones más precisas y fundamentadas. Seguiremos informando sobre la evolución de la situación."

Vasilije Micic junto a su entrenador, Dimitris Itoudis deberán dejar el Israel / HapoelTLVBC

Los jugadores extranjeros de la liga israelí ya han recibido instrucciones de abandonar el país. Además, como resultado de los riesgos de seguridad, según Noa Poplinger de Sport5, se espera que los partidos restantes de la Euroliga que involucran a equipos israelíes se jueguen en el extranjero, con algunas fechas ya confirmadas por la Euroliga.

El Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv están trasladando sus operaciones diarias a Belgrado (Serbia) y Sofía (Bulgaria), respectivamente. Por lo tanto, es probable que los próximos partidos como local se trasladen a estas sedes neutrales para cumplir con los protocolos de seguridad.

Israel sigue en Limassol

El Hapoel ocupa actualmente un sólido quinto puesto en la Euroliga con un récord de 17-11, mientras que el Maccabi se mantiene a las puertas de los playoffs con un balance de 14-15. Por otro lado, el Hapoel Midtown Jerusalem ha trasladado oficialmente su sede a Belgrado para prepararse para los cuartos de final de la Eurocopa.

En el ámbito internacional, la selección absoluta de Israel también opera bajo condiciones restrictivas. El equipo ha permanecido en Limassol para la actual ventana FIBA dedicada a las eliminatorias al Mundial de 2027. Tras una victoria por 40 puntos sobre Chipre en el Spyros Kyprianou Arena el viernes, ambos equipos se enfrentarán en la misma sede el domingo. Israel ocupa actualmente el tercer puesto del Grupo E con un balance de 1-2.