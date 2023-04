La liga francesa fija un tope salarial para sus equipos... ¡y el Mónaco ya tiembla!

La competición busca equilibrar el gasto que destinan los equipos a sus plantillas El 'flagrante' caso de Mike James en Mónaco: ¡Cobra más que toda la plantilla de 13 equipos franceses!

La polémica ya está servida en la LNB, la liga francesa de baloncesto. La competición ha querido 'copiar' a la NBA con una de las normas más sagradas de la competición americana, y ha tomado una medida que ha pillado a todo el mundo por sorpresa y que se empezará a ejecutar la próxima temporada durante los tres próximos cursos.

Y es que, tal y como informa el portal 'BeBasket' la liga gala implementará un tope salarial que afectará a los 18 equipos de la competición, así como un impuesto de lujo para los clubes que superen dicha limitación económica, en unas cifras, tanto la del tope como la del impuesto, que todavía no se han hecho públicas.

El gasto salarial de Mónaco, casi 10 veces superior al de sus rivales

La medida llega con la voluntad por parte de la LNB de 'proteger la igualdad del campeonato ante el boom de algunos presupuestos' como es el caso del Mónaco, que en comparación con otros equipos de liga, llega a ser casi 10 veces superior. El portal francés sitúa el gasto en masa salarial del conjunto monegasco en casi 11 millones de euros (10,8), mientras que equipos como el Fos Provence o el Le Portel, apenas superan el millón (1,11 y 1,15 respectivamente). Es significativo el aumento salarial de Mónaco, que ha crecido en un 60% respecto al curso anterior. El salario de Mike James, de dos millones netos, ya es superior a todos los salarios de otros 13 clubes de la liga. Si ponemos el foco en España, pese al gran crecimiento del gasto del club monegasco, todavía están lejos de los 32 millones de euros que gasta en plantilla el Real Madrid y los 37 del Barça, en unas cifras aportadas por '2playbook' de cara a la presente temporada.

El gran debate que surge: ¿Perderán fuelle en la Euroliga?

La decisión tomada por la LNB ha puesto a escena un debate más que interesante, sobre si dicha limitación salarial va a afectar negativamente al rendimiento de los equipos franceses en la Euroliga, donde no existe limitación económica de ningún modo. Los casi 11 millones de euros de Mónaco suponen una gran diferencia ante sus rivales en Francia, pero la alta inversión de los monegascos les ha permitido acabar la fase regular de la competición europea entre los cuatro primeros clasificados, y con opciones reales de clasificarse para la Final Four. Por su parte, Asvel, que 'solo' gasta 4,2 millones en su plantilla, cierra la clasificación de la Euroliga con tan solo ocho triunfos. Con París en el horizonte a medio plazo para tener plaza en la máxima competición continental, el tope salarial puede ser un gran impedimento al despegue del baloncesto francés en Europa.

Indignación entre los jugadores del conjunto monegasco

Como no era de esperar, las reacciones de varias de las partes implicadas no se han hecho de esperar. Jugadores del Mónaco, como Jordan Loyd o el propio Mike James, no se han mordido la lengua en redes sociales para criticar dicha medida. Mientras que el ex jugador de Valencia Basket ha tuiteado un irónico 'LOL' y un emoji con las manos en la cabeza, James ha contestado a su compañero Matthew Stratzel, en el que comentaba la noticia con un "parece que se lo han tomado como algo personal".

That feels a lil personal lol — Mike James (@TheNatural_05) April 13, 2023

La aceptación por parte de la afición tampoco ha sido especialmente convincente, así que quedará por saber, una vez publicadas las cifras económicas en cuanto a limitaciones, si la LNB da marcha atrás con su plan de 'austeridad', o si sigue hacia adelante con la medida.