La Liga Femenina Endesa desembarca en Movistar Plus

A tan solo unos días de que se levante de manera oficial el telón a la temporada 2026/27 con su presentación en sociedad, la Liga Femenina Endesa ha confirmado una de sus principales novedades de cara al nuevo curso. Se trata del acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Baloncesto y la plataforma audiovisual Movistar Plus para la emisión en sus canales de la temporada íntegra de la competición.

De este modo, Movistar Plus emitirá los más de 250 encuentros que darán forma a una temporada en la que la plataforma contará con un partido por jornada en exclusiva, ofreciendo los otros siete encuentros de la jornada en sus diferentes canales. Estos partidos podrán seguirse también en otros operadores nacionales.

El acuerdo, que dará comienzo con la celebración de la Supercopa de la Liga Femenina Endesa, y con el inicio de la competición oficial el primer fin de semana de octubre, y supondrá un nuevo paso al frente en la difusión de una competición que no ha dejado de crecer a lo largo de las últimas temporadas.

"Contribuirá a la expansión"

La Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, ha querido destacar "esta apuesta por el baloncesto femenino nacional con la que Movistar Plus acercará al espectador una de las mejores competiciones internacionales, en la que se darán cita esta temporada un buen número de estrellas del baloncesto femenino", dijo.

El Spar Girona se podrá seguir en Movistar Plus / SPAR

"El crecimiento de nivel de nuestra Liga Femenina Endesa en los últimos años ha sido exponencial, y estoy segura de que la incorporación de Movistar Plus a nuestro mapa audiovisual va a contribuir de forma determinante a que esta progresión no se detenga"., aseguró Aguilar.

Enric Rojas, director de Deportes de Movistar Plus remarca que "la incorporación de la Liga Femenina Endesa a Movistar Plus refuerza la que es la mayor apuesta por el baloncesto que hemos realizado hasta la fecha. Queremos acompañar al baloncesto, tanto masculino como femenino, en todas sus dimensiones, dar visibilidad a sus grandes protagonistas y ofrecer a nuestros clientes un lugar de referencia para disfrutar de este deporte. Movistar Plus es la casa del baloncesto", dijo Rojas.