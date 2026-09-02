La Liga Endesa también se verá en abierto en TVG, Aragón TV y EITB

La Liga Endesa amplía su presencia en abierto. La acb ha alcanzado un acuerdo con TVG, Aragón TV y EITB para que las tres televisiones autonómicas vuelvan a retransmitir la competición durante las temporadas 2026-27 y 2027-28, once años después de su última presencia en las emisiones de la acb.

Las tres cadenas se sumarán a TV3/3Cat, que continuará ofreciendo un partido por jornada en Catalunya. De esta forma, la Liga Endesa contará con una cita habitual en abierto los domingos por la mañana, ampliando las opciones de los aficionados para seguir la competición.

En Galicia, el acuerdo llega en una temporada especialmente ilusionante. TVG y AGalega emitirán un partido por jornada en una campaña histórica para el baloncesto gallego, con Leyma Coruña, Monbus Obradoiro y Río Breogán compitiendo en la máxima categoría. La primera retransmisión será el 27 de septiembre a las 12:00 horas, con el Río Breogán-Asisa Joventut.

TVG tendrá además la oportunidad de seguir a los tres equipos gallegos durante las tres primeras jornadas. El primer duelo entre conjuntos de la comunidad llegará en la sexta jornada, el 1 de noviembre, cuando el Monbus Obradoiro reciba al Río Breogán.

En Aragón, Aragón TV y Aragón Play ofrecerán diez partidos por temporada durante los dos próximos cursos. La primera cita será el 27 de septiembre a las 13:00 horas, con el La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza, que permitirá seguir de cerca al representante aragonés en la Liga Endesa.

También habrá baloncesto en abierto en el País Vasco. EITB retransmitirá diez encuentros por temporada a través de su universo Kirolak, con Kosner Baskonia y Surne Bilbao como protagonistas. El estreno llegará el 4 de octubre a las 12:00 horas, con el Leyma Coruña-Surne Bilbao, mientras que el primer derbi vasco será el 22 de noviembre, con el Surne Bilbao-Kosner Baskonia.

Estos acuerdos suponen un nuevo impulso para la visibilidad de las competiciones acb. La Liga Endesa se podrá seguir íntegramente en DAZN, con todos los partidos en directo y a la carta, además de estar disponible a través de Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV y otros operadores.

Con la incorporación de TVG, Aragón TV y EITB, la acb refuerza su apuesta por las retransmisiones en abierto. TV3/3Cat y TVG ofrecerán un partido por jornada, mientras que Aragón TV y EITB emitirán diez encuentros por temporada, acercando la Liga Endesa a más aficionados y territorios.