La Liga Endesa presenta la temporada 25/26

El baloncesto español dio este martes el pistoletazo de salida a una temporada 2025/26 que da un salto de calidad en todos los equipos y que apenas contará con la novedad del San Pablo Burgos con respecto al pasado curso. Madrid y la sede de Endesa fueron el epicentro de una gala que sirvió de antesala para la Supercopa Endesa de este mismo fin de semana en el Martín Carpena.

Ausencias de Unicaja y UCAM

La gala, presentada por Sergio Bezos y Alejandra Llambes, no tuvo representación de ningún jugador de la plantilla del Unicaja. La expedición aterrizó este mismo martes en Málaga y ahora afronta un proceso de readaptación exprés al horario español, tras la diferencia de seis horas con respecto a Singapur, para preparar la semifinal contra el Valencia Basket. Sí que estuvo Berni Rodríguez como embajador del club de Los Guindos y también tuvo Olek Balcerowski un momento de protagonismo con un vídeo grabado durante la estancia de los malagueños en tierras asiáticas.

Tampoco acudió ningún jugador del UCAM Murcia, concentrados en Bulgaria. El conjunto universitario disputa este miércoles la final de la fase previa de la Basketball Champions League contra el Elan Chalon francés. En caso de victoria, estará clasificado para la décima edición continental y compartirá grupo con el Alba Berlín, el ERA Nymburk y el Sabah BC de Azerbaiyán a partir del 7 de octubre.

Ricky Rubio, gran protagonista

Como no podía ser de otra manera, Ricky Rubio fue la gran estrella de la gala. Volverá a vestir la camiseta del Joventut en ACB más de 15 años después y es la mejor noticia con la que el baloncesto español ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Será el foco de atención en todas las pistas y se llevará una ovación de gala en todas ellas como ya lo hicieron Pau Gasol o su hermano Marc en los últimos años de carrera profesional con el Barça y con el Bàsquet Girona, respectivamente.

El resto de jugadores presentes fueron Willy Hernangómez (Barça), Rodions Kurucs (Baskonia), Juan Fernández (Bàsquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Iván Aurrecoechea (Coviran Granada), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canaria), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (MoraBanc Andorra), Edy Tavares (Real Madrid), el malagueño Francis Alonso (Río Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), el cajista Melwin Pantzar (cedido este curso en el Surne Bilbao Basket) y Jean Montero (Valencia Basket), que no podrá competir en la Supercopa contra el Unicaja después de pasar por el quirófano.

Supercopa de Málaga

No solo es una temporada de muchas sorpresas por la gran nómina de jugadores que se estrenan en la ACB, sino que es el año del cambio televisivo. DAZN le coge el relevo a Movistar para emitir el baloncesto español y lo hace con novedades este mismo fin de semana. Las dos semifinales de la Supercopa -Unicaja-Valencia Basket y Real Madrid-La Laguna Tenerife- serán emitidas gratis y en abierto. Por el momento, también se conoce que Fran Guillén ejercerá como narrador junto a los comentarios de Pablo Laso y Víctor Claver.

Así que la cuenta atrás para que el balón vuelva a ser el gran protagonista ya es una realidad. Precisamente, es el Unicaja el encargado de abrir la ACB el próximo 4 de octubre frente al Bilbao Basket, aunque antes queda un sueño por delante. Parece muy difícil, pero vuelve la oportunidad de acabar con la maldición de los títulos y el Carpena. Este equipo ya ha acabado con muchos imposibles y buscará defender su corona en casa.

Vía: La Opinión de Málaga