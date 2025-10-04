La Liga Endesa 2025-26 arranca con el repóquer catalán listo para dar guerra

La Liga Endesa 25/26 iza velas con el arranque de una nueva y apasionante temporada que promete emociones fuertes. La ACB vuelve a ser un curso más, de largo, la mejor liga doméstica del viejo continente, y la exigencia para los 18 equipos participantes sigue aumentando año tras años.

El Real Madrid arranca defendiendo el título. Bajo las órdenes de Chus Mateo, el conjunto blanco se apuntó las dos últimas ligas, la última el pasado mes de junio tras derrotar a Valencia Basket en la eliminatoria final. Pese a que les costó arrancar a domicilio, el conjunto madridista fue capaz de acumular 26 victorias seguidas entre fase regular y playoff, y con total merecimiento lograron su 38º título liguero. Ahora, el proyecto blanco afronta la ACB con la profunda renovación acometida el pasado verano y la apuesta de Sergio Scariolo al frente del equipo.

El Real Madrid revalidó el título de la Liga Endesa / ACB Photo - Emilio Cobos

El Barça tiene deberes

Quien sí que está obligado a mejorar de manera considerable su concurso en la Liga Endesa es un Barça que se hizo con el título en 2023, pero que en los dos últimos años ha visto por televisión las finales por el título. En 2024 cayeron en 'semis' ante el Real Madrid, mientras que el curso pasado, en el que sufrieron hasta la última jornada de la primera vuelta para entrar en la Copa, terminaron la fase regular en la quinta posición y se despidieron en cuartos contra Unicaja.

Joan Peñarroya, junto a Kevin Punter / FCB

El discurso de toda la sección es claro: hay que demostrar la misma competitividad en la ACB y en la Euroliga, de manera que los partidos de la competición doméstica no pueden servir para 'descansar'. El pasado año estuvieron cerca de pagar muy cara esa actitud, y viendo lo complicadas que son las cosas en Europa, más vale empezar a mejorar el rendimiento en la ACB.

La ACB vuelve a tener acento catalán con la presencia de cinco equipos del territorio / SPORT

Las otras alternativas al título

Quedará por ver que tal llevan Valencia Basket y Baskonia esa alternancia entre Liga Endesa y Euroliga, y que tal le sienta a Unicaja esa renovación de plantilla con la que han perdido piezas importantes de los últimos años como Tyson Carter, Kameron Taylor o Dylan Osetkowski. Lo que es seguro es que La Laguna Tenerife del 'inmortal' Marcelinho Huertas (43 años el próximo mayo) volverá a ser un curso más un rival a tener muy en cuenta en la disputa tanto del título ACB como de una Copa del Rey que 'estrenará' el Roig Arena del 19 al 22 de febrero de 2026.

Marcelinho Huertas es el MVP de la Liga Endesa / ACB

Mucha ilusión en la Penya

En esa lista de equipos que pueden causarle un disgusto a cualquiera se encuentra un Joventut que se muestra ambicioso para una temporada en la que Ricky Rubio es su principal reclamo. La pretemporada del base de El Masnou ha dejado muy buenas sensaciones, dejando claro que a sus 34 años, y pese a haber estado alejado del baloncesto profesional un año, todavía tiene mucho juego en sus manos. Junto a Ante Tomic, Sam Dekker o Cameron Hunt, la Penya debería estar tanto en la Copa como en el playoff, y a partir de ahí, está permitido soñar con el equipo de Dani Miret.

Ricky Rubio y Ante Tomic serán los capitanes de la Penya este curso / EFE

Una dura exigencia para Manresa

El Baxi Manresa echará mucho de menos a Hunt, pero el club del Bages parece que ha vuelto a dar con la tecla un verano más. Ya con la Lliga Catalana en las vitrinas, Diego Ocampo tiene el exigente y ambicioso reto de combinar Liga Endesa y Eurocup. Hugo Benítez, Agus Ubal, Grant Golden o Kao Akobundu son algunos de los nuevos integrantes de la nómina manresana. Dani Pérez estrena capitanía, y pese a que en los últimos años se ha podido mirar hacia la parte alta de la tabla, el objetivo principal sigue siendo el de la permanencia.

La derrota por la mínima le sirvió a Manresa para meterse en la final de la Lliga Catalana / FCBQ

Un curso importante para Lleida

El mismo que el de un Hiopos Lleida también profundamente renovado, y que sabe que ese segundo año consecutivo en la Liga Endesa es el complicado, y en el que toca asentar el proyecto ilerdense en la élite. Con Gerard Encuentra un curso más al mando del equipo, y con algunas renovaciones meritorias como las de James Batemon, Corey Walden o Oriol Paulí, al Barris Nord han llegado jugadores de la talla de John Shurna, Caleb Agada o Melvin Ejim. Pinta a que será complicado sobrevivir al 'Infierno Burdeos', y que la cancha del Hiopos volverá a ser una de las mejores en cuanto a ambiente se refiere.

Gerard Encuentra quiere seguir creciendo en el Hiopos Lleida / ACB Photo - Pol Puertas

Segundo año de Moncho en Girona

Ese repóquer de equipos catalanes lo completa un Bàsquet Girona que espera sufrir menos que el curso pasado. El año II de Moncho Fernández al frente del equipo promete, y más tras la 'resurrección' que vivió el equipo tras la llegada del técnico gallego a Fontajau. Juani Marcos o Ike Iroegbu no siguen en Girona, pero no sería nada descartable que jugadores como Otis Livingston o Derek Needham estén en la parte alta de la tabla de máximos anotadores de la competición.

Otis Livingston, ante Tomas Satoransky / Bàsquet Girona - Sergi Geronès

A diferencia de los últimos años, la Liga Endesa deja Movistar y se traslada a DAZN, a la espera de sí RTVE o 3 Cat consiguen finalmente derechos para ofrecer algunos partidos en la franja matinal del domingo.