El líder de la Iglesia Ortodoxa se define sobre el ‘caso Mirotic’

El Patriarca Porfirio asegura que “el jefe de la iglesia ortodoxa serbia no se ocupa de tales asuntos” como influir en el jugador para que no fichara por el Partizan El ex técnico y estrella serbia, Dusko Vujosevic, había culpado a Porfirio de “haber actuado como "miembro de algún Lobby” para evitar que Mirotic fichara por el equipo de Belgrado

La decisión de Nikola Mirotic de no fichar por el Partizan de Belgrado sigue siendo un tema oscuro aunque uno de los personajes al que han tratado de involucrar en la inesperada decisión del jugador, es el líder de la Iglesia Ortodoxa serbia, el Patriarca Porfirio.

Mirotic es un fiel creyente y seguidor de la Iglesia Ortodoxa serbia, y algunas fuentes apuntan a que el jugador consultó con el Patriarca Porfidio, la cabeza de la iglesia Ortodoxa. Y es que muchos creen que Porfidio le convenció para no firmar por un equipo de Belgrado ya que supondría una afrenta para el otro equipo de la ciudad, el Estrella Roja.

El montenegrino, que sigue sin equipo después de varias negociaciones fallidas, todavía no ha salido a la palestra para aclarar los motivos de su marcha atrás, aunque sí lo ha hecho el Patriarca Porfidio después de unos comentarios de una de las grandes estrellas del baloncesto serbio, Dusko Vujosevic, al que acusó de influir en la decisión de Mirotic y catalogó al patriarca de ser “miembro de un Lobby”.

Porfirio se defiende de los ataques

Una acusación muy seria que obligó al Patriarca Porfirio a dar su versión de los hechos en las redes sociales. “El Jefe de la Iglesia ortodoxa serbia no se ocupa de tales asuntos”, decía en su mensaje que recoge Eurohoops.

A Mirotic se le acaban las opciones de jugar en Europa | FCB

“En la medida en que el Señor me ha dado, me ocupo de los problemas de la Iglesia, la salvación de todos, la salvación de las personas fieles, como bien por su propia salvación, como cualquier otro cristiano”, fueron sus palabras.

Vujosevic le respondió agradeciéndole que la rumorología iba equivocada sobre su influencia sobre la ex estrella del Barça. “Me alegro que hayas confirmado mis dudas sobre la veracidad de los rumores de que participaste en el caso Mirotic. Es bueno que no utilice su influencia para crear una división del pueblo serbio”, dijo Vujosevic