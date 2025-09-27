El Leyma reinicia la ruta hacia la ACB

El Leyma Coruña se ha acostumbrado a comenzar las temporadas con ilusión y, además, con triunfos. Lo hizo el año pasado al tumbar al Real Madrid en su estreno en la ACB. Lo hizo en 2024 cuando venció al Betis en el preludio de un curso que acabó con la fiesta de Melilla. Y lo quiere repetir esta tarde (17.00 horas) en su visita al Amenabar Arena de San Sebastián. El conjunto naranja inicia un curso en el que no caben más novedades. Primer duelo de Carles Marco en el banquillo y de los once jugadores en el parqué, y primer encuentro en la rebautizada Primera FEB, que abandonó hace 500 días cuando aún se llamaba LEB Oro. En el horizonte aparece el objetivo irrenunciable del regreso a la máxima categoría. Pero un camino tan largo, que acabará en mayo, empieza esta tarde ante el Gipuzkoa. Los vascos quieren bajar de la nube a un Leyma que, con los pies en la tierra, da el primer paso en el mismo camino de baldosas naranjas que, hace dos años, le llevó hacia la élite.

«Tenemos muchas ganas de empezar», reiteró Carles Marco antes de emprender el viaje a San Sebastián para vivir su primer partido oficial al frente del Leyma Coruña. El técnico catalán se ha encargado de dar forma a un proyecto repleto de piezas nuevas. Los engranajes comenzaron a encajar en pretemporada. Cuatro victorias y tres derrotas en las que el equipo logró mostrar intensidad en defensa, velocidad en ataque y coraje en los momentos más complicados de los encuentros. Escaseó el acierto en el perímetro y se notó falta de soltura en algunas posesiones largas. Son aspectos subsanables en una plantilla que todavía tiene que afinar sus automatismos y que está llamada a crecer con el paso de las jornadas.

A pesar de que ser una escuadra totalmente nueva, la exigencia es ineludible para un Leyma que, este año, es el único club recién descendido de ACB. Los naranjas rechazan el cartel de favoritos a un ascenso por el que, por plantilla y estatus, están llamados a competir. Individualidades como Caio Pacheco, recientemente proclamado campeón del AmeriCup, o Paul Jorgensen, que destacó en los amistosos como un anotador fiable, son los hombres de referencia de un equipo que presume de versatilidad en todas las posiciones: la potencia de Yoanki Mencía, la agilidad de Dídac Cuevas, el liderazgo de Guillem Jou, el talento de Joe Cremo, la fuerza bajo los aros de Ilimane Diop y Abdou Thiam y las ganas de demostrar su nivel en la categoría de Danilo Brnovic y Macachi Braz

Once jugadores, una plantilla corta, con la intención de desplegar un juego a la velocidad de la luz. Las rotaciones constantes serán una máxima en un conjunto al que solo el aspecto físico puede lastras. Carles Marco reconoció en la previa que un par de jugadores arrastraron molestias durante los últimos días, aunque confió en contar con ellos para el duelo de esta tarde. Si no, siempre se puede echar mano de vinculados del Xiria como Santi Martínez o Carlos Varela, habituales en los entrenamientos y en los amistosos.

El equipo naranja necesitará todos los argumentos posibles para pugnar por la zona noble de la tabla. Para ello, el equipo va paso a paso, baldosa a baldosa. Y el primer reto pasa por salir por la puerta grande del Donostia Arena. El Gipuzkoa aparece en el horizonte del Leyma como un rival de entidad que no le va a poner ninguna facilidad en la primera jornada de liga. El conjunto vasco, con un viejo conocido de la parroquia naranja como Sergio García al frente, es uno de los eternos contendientes a luchar por los puestos de play off de ascenso.

El curso pasado se quedaron a las puertas de la final four. En este, aspiran a mantener la línea con un proyecto que mantiene a cinco de sus pilares y ha sumado jugadores de entidad en la liga como Nacho Varela, Taner Ngom o el exnaranja Gaizka Maiza. Por contra, perdieron a Vrankic, ahora en el Palencia, y Mads Bonde Stürup será baja por una lesión de larga duración que sufrió en la pretemporada.

El peligro del Gipuzkoa tendrá, sobre todo, acento norteamericano. Lance Terry y Tyler McGhie son la mayor amenaza ofensiva del equipo vasco por sus cifras en el perímetro. A ellos se suma el georgiano Giorgi Korsantia, un seguro en la pintura que este verano llegó a semifinales del Eurobasket con su selección. El Leyma tendrá que mostrar su versión más coral, aun en construcción, para dar el do de pecho ante un rival de entidad y buscar un triunfo con el que iniciar de la mejor manera su nueva andadura en Primera FEB.

