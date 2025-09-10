El Leyma se prueba ante el Porto en su primer duelo internacional

El Leyma Básquet Coruña regresa a la pista. Tras la doble ración de baloncesto del pasado fin de semana con la Copa Galicia, el cuadro de Carles Marco vuelve este miércoles al Coliseum para jugar el Teresa Herrera frente al Porto (20.00 horas) y presentarse de manera oficial ante su afición.

Inmerso en la cuarta semana de pretemporada, Carles Marco y sus pupilos elevan el listón de exigencia y se examinan ante uno de los equipos más destacados de Portugal. El Porto, que está de gira por Galicia (viene de perder contra el Breogán y el Obradoiro), será una piedra de toque interesante para medir el nivel del conjunto naranja.

En casa, con el respaldo de su gente y con el poso de confianza que dejó la buena actuación del equipo en el compromiso copero, los jugadores coruñeses tienen ante sí la oportunidad de continuar engrasando los mecanismos de juego y asimilar los conceptos que les pide el cuerpo técnico. Las miradas se repartirán entre cada una de las piezas (todas recién incorporadas este verano) del engranaje naranja, aunque hay un nombre que genera un cosquilleo extra entre la masa social: Caio Pacheco. El base, flamante campeón de la AmeriCup con Brasil, se estrenó con la elástica coruñesa contra el Breogán el pasado domingo sin apenas entrenamiento, nada más bajarse del vuelo de regreso a España tras unos días de descanso. El talentoso director de juego saltó a la pista para ayudar a sus compañeros a plantar cara al conjunto lucense y lo logró. Fueron pocos minutos, pero sirvieron para abrir el apetito de una grada que ansía disfrutar de su calidad y que ya le aguarda con los abrazos abiertos.

Más allá de las figuras individuales, A Coruña desea empaparse de las líneas maestras de Carles Marco. Con la intensidad y el carácter por bandera, el Leyma plantará cara a un equipo que disputa competiciones europeas y que saltará al parqué coruñés con ganas de sumar ritmo y cortar su mala racha de resultados. Los marcadores no son demasiado relevantes a estas alturas del calendario, pero ningún conjunto quiere terminar el verano sumido en una racha negativa. Ocasión inmejorable, pues, para seguir mostrando el gen competitivo que el cuadro local dejó entrever en la final de Copa contra el Breogán, donde forzó la prórroga sobre la bocina y estuvo a punto de arrebatar el título a un equipo de ACB.

El partido no será retransmitido, pero todavía hay huecos para asistir al recinto y las taquillas permanecerán abiertas hasta las 19.00 horas. Las entradas cuestan 5 euros para socios y 8 para no abonados, mientras que los menores de 16 años entran gratis.