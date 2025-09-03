El Leyma eleva el ritmo de partidos a la espera de contar con Caio Pacheco

El Leyma Coruña se limpió la carbonilla del motor el pasado viernes en Vilagarcía con el amistoso contra el Obradoiro que inauguró la etapa de Carles Marco en el banquillo naranja. El conjunto coruñés pudo probar los primeros engranajes de un equipo en el que todas las piezas son nuevas y dejó las primeras muestras de un proyecto llamado a estar en la zona alta de la Primera FEB. Con una semana de por medio para continuar con la puesta a punto, el equipo afronta este fin de semana la Copa Galicia en el Coliseum. El torneo autonómico servirá de punto de partida para una intensa gira de amistosos. Jugará al menos cinco encuentros en apenas quince días.

Carles Marco probó sobre la pista a buena parte de sus nuevas piezas, pero no tuvo a todas a su disposición. Macachi Braz acompañó de calle a sus compañeros en Fontecarmoa. Esta semana ya se incorporó a la dinámica del equipo tras proclamarse campeón del Afrobasket con Angola y puede tener sus primeros minutos en la Copa Galicia este fin de semana.

Caio Pacheco, llamado a ser uno de los jugadores importantes del proyecto, es el último que falta por llegar. Aterrizará en A Coruña mañana. Conocerá a sus compañeros y, en principio, verá la Copa Galicia desde la grada. El base brasileño tendrá que adaptarse a marchas forzadas para sumarse a sus compañeros en los amistosos, justo, cuando el equipo redobla la carga de partidos.

Desde mañana, con la semifinal de la Copa Galicia contra el Obradoiro (20.00 horas) jugará al menos seis duelos en seis días. Pueden ser siete si vence y se mide en la final a Breogán o COB. El próximo miércoles tendrá una nueva cita en el Coliseum ante el Porto antes de iniciar una ruta por Portugal. Jugará contra el Vitoria de Guimaraes el sábado 13 (20.00 horas) y repetirá frente al Porto el lunes 15 (21.00 horas), esta vez, a domicilio. Acabará la pretemporada el sábado 20 (12.30 horas) en Lalín contra el COB. El Leyma sube un par de marchas con la exigencia de ajustar todas sus piezas para llegar con el colmillo afilado a la primera jornada contra el Gipuzkoa.