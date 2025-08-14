El Leyma da por cerrada la plantilla y deja hueco para la guinda del pastel

El Leyma Coruña cuenta ya con los dedos de una mano los días que restan para que comience oficialmente la etapa de Carles Marco. El conjunto naranja vuelve el lunes al trabajo para iniciar una pretemporada en la que todas las caras serán nuevas. Además del técnico catalán, el club cuenta ya con once jugadores para el primer equipo tras la contratación, esta semana, del pívot senegalés Ilimane Diop. La entidad naranja da por cerrado un plantel en el que tiene todas las posiciones dobladas. Sin embargo, cuenta con un hueco libre en una hipotética convocatoria de doce jugadores para incorporar una última guinda que complete el pastel de esta temporada.

«Ahora mismo, no estamos buscando nada más», remarcó Carles Marco esta semana en una entrevista con LA OPINIÓN. Después de un verano muy atareado, entre despedidas y llegadas, el primer equipo regresará al trabajo con, al menos, dos jugadores por puesto. No lo harán todos, ya que Macachi Braz está disputando el Afrobasket con Angola y Caio Pacheco el Americup con Brasil, pero el entrenador tienen ya la certeza de contar con un plantel con el que salir a competir en la primera jornada de liga contra el Gipuzkoa.

El inicio de todo el juego naranja partirá de las manos de sus dos bases, Dídac Cuevas y Caio Pacheco. Son dos organizadores tan diferentes como complementarios. El primero, con una dilatada carrera en Primera FEB y una experiencia reciente en ACB con el Zaragoza, está llamado a ser una mina de puntos en el perímetro. El segundo, de 1,90 metros de estatura, también será una grandísima amenaza para las defensas rivales. Así lo está demostrando con su selección en los duelos de preparación para el campeonato sudamericano.

Paul Jorgensen y Joe Cremo pondrán el acento estadounidense en la posición de escolta. El primero coincidió con Carles Marco en su etapa en Palencia y promete ser el líder ofensivo del equipo. El año pasado promedió 12,7 puntos en el Fuenlabrada. Cremo, por su parte, forma parte del núcleo de jugadores con pasado en San Pablo y Tizona, cuyo estilo encaja con el que quiere desarrollar Marco.

Guillem Jou aportará su experiencia y su esfuerzo defensivo en el rol de alero, que compartirá con Danilo Brnovic. El catalán afronta su primera experiencia lejos del Manresa. El montenegrino ofrecerá sus virtudes en la rotación en su primera experiencia en Primera FEB tras formarse en las categorías inferiores de La Laguna Tenerife.

El Leyma tardó en cerrar la configuración de la pintura, pero culminó la tarea con perfiles tan diversos como aprovechables para el plan de juego de Carles Marco. Yoanki Mencía, con su 1,98 metros de estatura, ofrecerá su músculo y su versatilidad. Jacobo Díaz sumará centímetros, hasta el 2,06, y recursos en todos los aspectos del juego en el rol de cuatro. Abdou Thiam afronta su segunda etapa en A Coruña con el objetivo de aportar velocidad en el juego interior e Ilimane Diop llega para ser determinante en la defensa en el poste bajo. Macachi Braz, en su primera experiencia en España, es un jugador todavía por descubrir.

El club tiene once fichas cubiertas y tiene una disponible para completar una convocatoria de doce. En las últimas temporadas, incluida la del ascenso a ACB, alcanzó la docena de jugadores en nómina. Marco tirará de jugadores de la cantera o vinculados en el Xiria para el trabajo diario y, llegado el caso, completar las listas de los partidos. No obstante, no se cierra en banda y mantiene en su mano el comodín de la última ficha para incorporar a un mirlo blanco si se presenta una oportunidad en el mercado.