El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados

El comienzo de la Primera FEB está cada vez más cerca y la afición del Leyma Básquet Coruña vuelve a vibrar. La marea naranja, que ha respondido durante todo el verano a la llamada del club pese al descenso, tiene intención de acompañar y apoyar cada nuevo paso de la entidad. El equipo coruñés activó a finales de julio la última fase de su campaña de abonados, al abrir el periodo de altas para gente que no había reservado su plaza con antelación. Y la ciudad se volcó, de tal modo que el Leyma ha comunicado este lunes que ya cuenta con 5.350 socios.

El club que preside Pablo de Amallo había cerrado la prerreserva de abonos en 5.030 personas, de las cuales 4.700, entre renovaciones y nuevas altas (con solicitud previa), confirmaron su continuidad en las primeras etapas de la campaña de captación de socios. Ahora, sumada la gente que se ha subido al barco naranja sin reserva anticipada, la entidad garantiza el buen ambiente del Coliseum cada fin de semana que juegue como local, porque, además de los socios, habrá que añadir a la asistencia total el aforo de los palcos VIP, las zonas de patrocinadores y las entradas para público general y afición visitante. La cifra final que podría rondar los 6.000 espectadores, teniendo en cuenta que en el convenio con el Ayuntamiento se pactó una adaptación de espacio en las gradas con respecto al curso pasado, que se disponía de la máxima capacidad. Aun así, será una de las plazas más grandes de la categoría, junto al Movistar Arena de Estudiantes y al Amenabar Arena de Gipuzkoa.

Todavía quedan en torno a 1.100 asientos libres en todas las gradas, con precios que abarcan desde los 125 euros de Fondo Medio a los 345 de la Grada Pista Premium, a pie de cancha.