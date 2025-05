La leyenda de los Harlem Globetrotters, un equipo que cambió la historia del baloncesto

El origen de los Globetrotters es casi centenario. Fue en Chicago, en 1926, cuando un equipo de baloncesto abierto a los afroamericanos empezó a actuar como telonero de los diferentes bailes que se llevaban a cabo en el Savoy Ballroom. 20 años después, y todavía con carácter competitivo, el conjunto, que contaba con los mejores jugadores negros del país, derrotó a los Minneapolis Lakers por 61-59.

Un resultado que causó un gran impacto en el deporte estadounidense, y que dos años después, en 1950, condujo a la integración de los jugadores afroamericanos a la NBA. De hecho, con aquella decisión, los Globetrotters perdieron a Chuck Cooper, que fue drafteado por los Boston Celtics, y a Nat Clifton, que se marchó a los New York Knicks. Estas referencias sirven para entender lo que algún día fueron los Globetrotters: el mejor equipo de baloncesto del mundo, incluyendo a los de la liga americana.

Wilt Chamberlain vistió la camiseta de los Globetrotters

En aquella década, y como símbolo de superación del conflicto étnico vivido en Estados Unidos, el Departamento de Estado organizó una histórica gira por la Unión Soviética en la que participó el legendario Wilt Chamberlain. También hubo momentos de tensión y críticas por parte de la comunidad afroamericana, que calificaba aquel juego entretenido como una distracción para los blancos, más que para generar respeto hacia los negros.

Wilt Chamberlain jugó con los Globetrotters antes y durante su carrera en la NBA / Wikipedia

70 años después, el equipo de Harlem sigue muy presente en el estilo de juego de la liga americana. Vivimos una etapa en la que se practica un baloncesto más alocado que hace 20 años. El triple, lejos de ser un recurso, es prácticamente el pilar ofensivo de las pizarras de los diferentes entrenadores de la competición. En definitiva, un espectáculo que sigue atrayendo a millones y millones de espectadores a lo largo de todo el mundo, con un estilo que los Globetrotters nunca abandonaron.

Nueva gira por España en vísperas de su centenario

Este 2025, muy cerca de su centenario, el equipo vuelve a llevar a cabo una gira europea que pasa por España de la mano de Proactiv Entertainment. Del 13 al 25 de mayo visitan 11 ciudades de nuestro país, y en Catalunya, harán parada el viernes 23 de mayo en Fontajau (Girona) y el domingo 25 en el Palau Olímpic de Badalona. Todo ello contra unos Washington Generals que prometen plantar batalla en cada partido, en el que hay canastas de cuatro puntos y lanzamientos desde la grada, antes de llevar a cabo el quinto cuarto, en el que los miembros del equipo firman autógrafos y se fotografían con los fans. Las entradas para todos estos shows están disponibles en Mitaquilla.com y puntos de venta habituales.

Los Globetrotters garantizan espectáculo en todos sus partidos / Harlem Globetrotters

Una gira de la que forma parte Lucius 'Too Tall' Winston. En el equipo desde 2017, este jugador, formado en la Universidad de Tuskegee y poseedor de cuatro récords Guinness, es un gran manejador de balón y goza de buen acierto en el tiro exterior. Antes de aterrizar en España, SPORT habló con uno de los integrantes más carismáticos del equipo, y el estadounidense compartió sus sensaciones antes de arrancar la gira por territorio nacional.

'Too Tall', uno de los protagonistas del show

"Todavía recuerdo mi primera vez, en Portland. Fue una experiencia divertida y me encantó como los fans reaccionaron a nuestro juego, las sonrisas de los niños. Es una situación surreal, que sigo viviendo en mi octavo año. Estoy esperando esa atmosfera en España, es un país que adoro por su gente y cultura, y cuando nos vienen a ver nos dan mucha energía y es algo que les queremos devolver", comentó un 'Too Tall' que también explicó cuál es su rutina de preparación para los partidos en la exigente gira europea. "Rezo antes de los partidos y después me pongo los cascos para escuchar R&B y Hip-Hop. Es importante cuidar bien el cuerpo, ya que jugamos varios partidos por semana y hacemos algún viaje de cuatro o cinco horas. Es vital una buena alimentación e hidratación, tener un buen descanso, y antes de los partidos, hacer el trabajo físico correspondiente para luego no tener presión y que solo haya diversión", admitió.

Lucius 'Too Tall' Winston, en un show con los Harlem Globetrotters / Harlem Globetrotters

Una familia dentro y fuera de la pista

"Somos una familia. Como en cualquier familia, puede haber disputas, pero disfrutamos de estar juntos todos los días. Ya son varios años unidos, y en pista, siempre decimos '1,2,3, Family' antes de arrancar. Siempre tenemos que sacar nuestro lado más competitivo, va en el ADN de los Globetrotters", confiesa un Lucius Winston que también tuvo un mensaje para aquellos jóvenes aficionados que sueñen algún día con formar parte del equipo. "Les diría que sigan sólidos con su sueño. Habrá gente que dudará, pero ellos no pueden hacerlo. Hay que entenderlo y tener confianza en el sueño y en tí mismo. Lo segundo, que trabajen duro. Kobe Bryant es un gran ejemplo, siempre decía que jugando y entrenando todo lo posible ibas a ir progresando. Y lo tercero, que se diviertan, hay que disfrutar del juego".