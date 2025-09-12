Las lesiones amenazan al Valencia Basket, rival del Unicaja en la Supercopa

El Valencia Basket, rival del Unicaja en la primera semifinal de la Supercopa Endesa, no ha tardado más de dos partidos de pretemporada en comenzar con las malas noticias y las lesiones. Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio se han colocado en el centro de la diana. Los dos primeros parecen prácticamente descartados para la cita de Málaga 2025, mientras que el tercero es seria duda.

Tres lesiones complicadas

La baja más preocupante es la del base, candidato al MVP de la ACB el pasado curso. Lo cierto es que el dominicano arrastraba desde el final de la temporada 24/25 una dolencia en su mano con la que tuvo que jugarse el título de la Liga Endesa. También la FIBA AmeriCup y ha sido ahora cuando Montero ha pasado por el quirófano para solucionar esa lesión en el ligamento de un dedo de la mano derecha.

Otro caso es el de López-Arostegui. En sus primeros minutos de la pretemporada tras aterrizar del Eurobasket con España, el alero vasco ni siquiera pudo terminar con sus compañeros el amistoso contra el Casademont Zaragoza. Acabó en el hospital por una herida inciso-contusa por una fractura en un dedo de su mano izquierda. También necesita una recuperación superior a las dos semanas que permite la Supercopa.

El único que podría estar en condiciones de llegar, aun siendo difícil, es Brancou Badio. El senegalés sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo de su pierna derecha. "Los jugadores necesitarán varias semanas de recuperación y será su evolución la que marque su disponibilidad para reincorporarse a los entrenamientos", anuncia el Valencia Basket en su comunicado.

Seis jugadores restantes en el perímetro

Pese a todo, Pedro Martínez sigue contando con un muy buen juego exterior. Darius Thompson, Sergio de Larrea, Omari Moore, Isaac Nogués, Josep Puerto y el excajista Kameron Taylor son las piezas que le quedan al técnico taronja en el perímetro para continuar con la pretemporada y preparar la Supercopa Endesa del 27 y 28 de septiembre.

No hay que olvidar que, inmediatamente después, el equipo taronja debuta el 1 de octubre en Euroliga -pista del Asvel Villeurbanne- y estrena el Roig Arena en partido oficial contra el Barça el día 5 en la Liga Endesa. Hasta entonces, el Valencia Basket comienza una fase muy importante para recuperar a sus jugadores lo antes posible. Con los diagnósticos, parece bastante difícil que pueden estar en el Carpena para jugar la semifinal contra el Unicaja.