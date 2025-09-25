Otro lesionado más en el Valencia Basket (y ya van cuatro), antes de la Supercopa

El Valencia Basket afronta este fin de semana la Supercopa Endesa con una plantilla mermada. A la lista de bajas se ha unido este jueves una más: la del pívot Yankuba Sima. El jugador taronja, que fue presentado el pasado miércoles, no ha podido ejercitarse con el resto de sus compañeros debido a molestias musculares en una pierna. Una circunstancia que ha motivado que Sima sea sometido a pruebas médicas de urgencia. A falta de la confirmación del alcance de la lesión, el jugador es, como mínimo, seria duda para el partido de semifinales de la Supercopa que se celebra este sábado ante el Unicaja Málaga.

Acumulación de lesionados

La lesión de Yankuba Sima supone un problema añadido para Pedro Martínez ya que en pretemporada se han acumulado las lesiones. Además de la seria duda de Sima, destacan las bajas por lesión para la Supercopa de tres jugadores claves en el juego exterior: Brancou Badio, Jean Montero y Xabi López-Arostegui. Badio sigue recuperándose también de problemas musculares, mientras Jean Montero pasó por el quirófano a causa de un problema en una mano al igual que López-Arostegui que sufrió una fractura en una mano. Otra ausencia es la del interior Ethan Happ, que no se ha recuperado aún de la lesión en el pie derecho que le tuvo sin jugar casi toda la pasada campaña y de la que fue operado hace unos meses en Estados Unidos.

La expedición del Valencia Basket viajará este viernes por la noche a Málaga, escenario este fin de semana de la Supercopa. La duda es si Yankuba Sima podrá viajar con el equipo..

Vía: Superdeporte